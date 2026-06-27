Resep Gurame Sambal Matah, Perpaduan Ikan Crispy dan Sambal Segar yang Bikin Nagih

Potret gurame sambal matah yang crispy, gurih, dan pedas segar. (Sumber: instagram.com/@deviannaad)
Bahan-Bahan
Bahan Gurame
500 gram ikan gurame fillet
⅓ sdt garam
½ sdt merica bubuk
Perasan ½ buah jeruk nipis
1 butir putih telur
1 sdm tepung serbaguna
Tepung Pelapis
5 sdm tepung serbaguna
Bahan Sambal Matah
8 siung bawang merah
1 batang serai, ambil bagian putihnya
5 buah cabai merah keriting
4 buah cabai rawit merah
3 lembar daun jeruk
1 sdt terasi bubuk
⅓ sdt garam
1 sdm kaldu jamur
5 sdm minyak goreng panas
Cara Membuat Gurame Sambal Matah
1. Marinasi Ikan
Lumuri fillet gurame dengan garam, merica bubuk, dan perasan jeruk nipis.
Tambahkan putih telur dan 1 sdm tepung serbaguna, lalu aduk hingga rata.
Diamkan selama sekitar 30 menit agar bumbu meresap.
2. Balur dengan Tepung
Setelah dimarinasi, balurkan ikan ke dalam tepung serbaguna hingga seluruh permukaannya terlapisi.
3. Goreng Gurame
Panaskan minyak yang cukup banyak.
Goreng gurame menggunakan api sedang hingga matang dan berwarna keemasan.
Angkat dan tiriskan.
4. Buat Sambal Matah
Iris tipis bawang merah, serai, cabai merah keriting, cabai rawit, dan daun jeruk.
Masukkan ke dalam mangkuk, lalu tambahkan terasi bubuk, garam, dan kaldu jamur.
Panaskan minyak hingga benar-benar panas, kemudian siramkan ke atas campuran sambal sambil diaduk perlahan.
5. Penyajian
Susun gurame goreng di atas piring saji.
Siram atau taburkan sambal matah di atasnya, lalu sajikan selagi hangat.
Pastikan minyak benar-benar panas sebelum menggoreng ikan agar lapisan tepung menjadi crispy. Jangan terlalu sering membalik ikan saat menggoreng karena dapat membuat lapisan tepung terlepas. Untuk sambal matah, gunakan minyak yang sangat panas agar aroma serai, daun jeruk, dan bawang merah keluar maksimal.
Gurame Sambal Matah paling nikmat disantap dengan nasi putih hangat. Sebagai pelengkap, Anda bisa menambahkan lalapan segar, sambal tambahan, tumis kangkung, atau telur dadar. Hidangan ini juga cocok disajikan sebagai menu makan siang keluarga maupun sajian spesial saat berkumpul.
Kombinasi gurame goreng crispy dengan sambal matah segar membuktikan bahwa hidangan sederhana pun bisa terasa istimewa. Dengan bahan yang mudah didapat dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, menu ini layak menjadi salah satu andalan di rumah.
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