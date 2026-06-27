Resep Cimol Rice Paper, Camilan Viral yang Renyah di Luar dan Lumer di Dalam

Potret cimol rice paper viral dengan isian keju dan sosis yang praktis. (Sumber: instagram.com/@rantikusuu)
Bahan-Bahan
Rice paper secukupnya
Keju mozzarella, cheddar, atau quick melt secukupnya
Sosis secukupnya
Cara Membuat Cimol Rice Paper
1. Siapkan Isian
Potong sosis menjadi ukuran kecil atau siapkan potongan keju sesuai selera.
2. Basahi Rice Paper
Celupkan rice paper ke dalam air selama beberapa detik hingga lentur, tetapi jangan terlalu lama agar tidak mudah sobek.
3. Bentuk Cimol
Letakkan potongan keju atau sosis di tengah rice paper.
Lipat dan bentuk hingga menyerupai bola atau bentuk bulat kecil.
4. Panggang
Susun cimol rice paper di dalam air fryer.
Panggang pada suhu sekitar 180°C selama 6 menit, atau hingga permukaannya menjadi renyah dan berwarna sedikit keemasan.
5. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat agar isian keju tetap lumer.
Gunakan rice paper berkualitas baik agar tidak mudah robek saat dibentuk. Jangan terlalu lama merendam rice paper karena teksturnya akan menjadi terlalu lembek. Jika menggunakan keju mozzarella, pastikan ukuran potongannya tidak terlalu besar agar tidak mudah bocor saat dipanggang.
Untuk hasil yang lebih garing, Anda bisa menambah waktu pemanggangan 1-2 menit sesuai kemampuan air fryer masing-masing.
Cimol Rice Paper paling nikmat disantap dengan berbagai saus cocolan, seperti saus sambal, mayones pedas, saus keju, saus barbeque, atau bubuk balado. Jika menggunakan isian sosis, tambahan mustard dan saus tomat juga dapat memberikan cita rasa yang lebih kaya.
Camilan ini cocok dinikmati sebagai teman bersantai, camilan sore, hingga ide bekal praktis.
Dengan bahan yang sangat sederhana dan waktu memasak yang singkat, Cimol Rice Paper menjadi salah satu camilan viral yang layak dicoba di rumah. Teksturnya yang unik, renyah, dan lumer di bagian dalam membuat camilan ini mudah disukai oleh berbagai kalangan.
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