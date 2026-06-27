Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Minggu, 28 Juni 2026 | 05.25 WIB

Resep Oseng Bakso Jamur, Menu Rumahan Simpel yang Bikin Nambah Nasi

Potret oseng bakso jamur yang simpel, gurih, dan bikin tambah nasi. (Sumber: instagram.com/@devinahermawan) - Image

Potret oseng bakso jamur yang simpel, gurih, dan bikin tambah nasi. (Sumber: instagram.com/@devinahermawan)

Baca Juga: Resep Cimol Rice Paper, Camilan Viral yang Renyah di Luar dan Lumer di Dalam

Bahan-Bahan (Untuk 2-3 Porsi)
2 pack bakso
200 gram jamur tiram
50 gram jamur kuping
4 siung bawang putih
3 siung bawang merah
5 buah cabai rawit merah
3 buah cabai merah keriting
1 buah tomat merah
1 batang daun bawang
1 sdm saus tiram
1 sdm minyak goreng
½ sdt garam
½ sdt kaldu jamur
½ sdm gula pasir
2 sdm air

Pelengkap
Nasi putih hangat

Cara Membuat Oseng Bakso Jamur
1. Siapkan Jamur
Suwir jamur tiram, lalu bilas dengan air bersih. Peras hingga airnya berkurang dan tiriskan.
Potong jamur kuping sesuai selera.
2. Siapkan Bumbu
Iris tipis bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting.
Potong tomat dan daun bawang, lalu sisihkan.
3. Potong Bakso
Iris atau potong bakso menjadi beberapa bagian agar lebih mudah menyerap bumbu.
4. Tumis Bumbu
Panaskan minyak di dalam wajan.
Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum dan mulai berubah warna.
5. Masukkan Bakso dan Jamur
Tambahkan bakso, jamur tiram, dan jamur kuping.
Tumis menggunakan api besar hingga jamur mulai layu dan bakso sedikit kecokelatan.
6. Tambahkan Bumbu
Masukkan garam, kaldu jamur, gula pasir, dan saus tiram.
Tambahkan sedikit air, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
7. Masukkan Sayuran Segar
Tambahkan tomat, cabai iris, dan daun bawang.
Masak sebentar hingga tomat mulai layu tetapi masih segar.
8. Sajikan
Siapkan nasi putih hangat di piring, lalu sajikan oseng bakso jamur di atas atau di samping nasi.

Gunakan api besar saat menumis jamur agar air yang keluar cepat menguap sehingga hasil tumisan tidak berair. Jangan terlalu lama memasak tomat dan daun bawang agar teksturnya tetap segar. Jika ingin rasa lebih pedas, jumlah cabai rawit bisa ditambah sesuai selera.

Oseng Bakso Jamur sangat cocok disantap bersama nasi putih hangat. Anda juga bisa menambahkan telur ceplok, kerupuk, sambal, atau tumis sayuran hijau sebagai pelengkap. Menu ini bahkan cocok dijadikan bekal karena rasanya tetap nikmat meski sudah dingin.

Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang cepat, Oseng Bakso Jamur menjadi salah satu menu rumahan yang wajib masuk daftar masakan sehari-hari. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan umami membuat hidangan ini sulit untuk ditolak.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Oseng Bakso Jamur, Menu Rumahan Simpel dengan Rasa yang Istimewa - Image
Kuliner

Resep Oseng Bakso Jamur, Menu Rumahan Simpel dengan Rasa yang Istimewa

Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.14 WIB

Resep Gurame Sambal Matah, Perpaduan Ikan Crispy dan Sambal Segar yang Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Gurame Sambal Matah, Perpaduan Ikan Crispy dan Sambal Segar yang Bikin Nagih

Minggu, 28 Juni 2026 | 05.27 WIB

Resep Cimol Rice Paper, Camilan Viral yang Renyah di Luar dan Lumer di Dalam - Image
Kuliner

Resep Cimol Rice Paper, Camilan Viral yang Renyah di Luar dan Lumer di Dalam

Minggu, 28 Juni 2026 | 05.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore