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Leni Setya Wati
Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.11 WIB

7 Tempat Makan Murah di Bandung yang Enak, Cocok untuk Nongkrong hingga Makan Bersama Keluarga

Ilustrasi tempat makan murah dan enak di Bandung (Instagram @yoghurt.cisangkuy)

JawaPos.com - Bandung selalu menjadi destinasi favorit para pecinta kuliner. Selain terkenal dengan sajian yang lezat, Kota Kembang juga menawarkan banyak tempat makan dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas rasa maupun kenyamanan.

Mulai dari kuliner legendaris, masakan khas Sunda, hingga kafe estetik yang cocok untuk bersantai, semuanya bisa dinikmati tanpa perlu menguras isi dompet.

Dirangkum dari YouTube 10 Best Id, berikut rekomendasi tempat makan murah di Bandung yang layak masuk daftar kunjungan.

1. Yoghurt Cisangkuy

Bagi pencinta kuliner legendaris, Yoghurt Cisangkuy merupakan destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Tempat makan yang telah lama menjadi ikon Bandung ini terkenal dengan aneka yogurt segarnya yang memiliki cita rasa khas.

Tak hanya menyajikan minuman, tersedia pula berbagai menu makanan seperti bakmi, rawon, ketoprak, bakso, hingga pangsit dengan bumbu pedas yang menggugah selera.

Suasana menjadi nilai tambah karena mengusung konsep taman terbuka dengan bangunan bergaya rumah Belanda tempo dulu. Pengunjung dapat menikmati santapan sambil bersantai di area yang rindang dan sejuk.

Lokasi: Jalan Cisangkuy No. 66, Citarum, Bandung Wetan

Harga: Rp8.000-Rp75.000, mayoritas menu sekitar Rp20 ribuan.

2. Juru Sambal Burangrang

Jika ingin menikmati masakan khas Sunda dengan harga terjangkau, Juru Sambal Burangrang bisa menjadi pilihan tepat.

Restoran ini menawarkan berbagai lauk rumahan seperti ayam goreng, ikan, aneka sayur, hingga sambal dengan pilihan mencapai 15 varian.

Pengunjung juga dapat memilih paket hemat yang dibanderol sekitar Rp20 ribuan hingga Rp30 ribuan, sehingga cocok untuk makan bersama keluarga.

Selain ruang makan yang nyaman, tersedia pilihan tempat duduk lesehan maupun meja biasa, lengkap dengan area balkon yang membuat suasana semakin santai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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