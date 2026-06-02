Wajib Coba! Ayam Goreng Terenak di Jakarta, Punya Lalapan Super Segar dan Bumbu Rempah yang Meresap Sampai Ke Tulang

JawaPos.com-Ayam goreng menjadi salah satu hidangan masakan yang tidak pernah salah.

Ayam goreng selalu menjadi menu andalan yang memanjakan lidah. Perpaduan antara rasa gurih, tekstur renyah, namun juicy di dalam, dan dipadukan dengan berbagai jenis sambal, membuat ayam goreng selalu menjadi menu favorit banyak orang.

Menu sederhana ini justru menjadi daya tarik tersendiri, yang selalu hadir sebagai masakan rumahan, warung makan UMKM, hingga restoran bintang lima.

Di Jakarta, pilihan tempat makan ayam goreng yang sangat beragam. Mulai dari bumbu rempah yang khas, sampai yang dilengkapi dengan sambal dan lalapan segar.

Bagi pecinta kuliner, menjelajah tempat makan ayam goreng di Jakarta bisa menjadi pengalaman yang menarik.

Jika anda sedang mencari menu ayam goreng di Jakarta, maka ada sejumlah tempat makan ayam goreng yang layak masuk ke dalam wishlist anda.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut 10 tempat makan ayam goreng yang paling recommended di Kota Jakarta.

Waroeng Lalapan Babeh

Bertempat di kawasan Mangga Besar, waroeng lalapan babeh menyediakan menu ayam goreng yang melegenda sejak tahun 20-an. Keunikan menu ayam goreng di sini, terletak pada taburan bawang goreng yang melimpah. Rasa gurihnya terasa semakin berani dan lengkap dengan taburan tersebut.

Ayam Goreng Buni

Ayam goreng buni sudah berjualan sejak 1938. Ayam goreng di sini dimarinasi dengan bumbu ketumbar yang harum. Ayam goreng ketumbar Buni terasa semakin lezat dan nikmat jika disantap bersama dengan nasi uduk yang harum.

Warung Kita 38