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Nola Amalia Rosyada
Kamis, 25 Juni 2026 | 05.44 WIB

Resep Banana Strudel 5 Bahan, Camilan Renyah dengan Isian Pisang Cokelat Keju

Potret banana strudel 5 bahan yang mudah dibuat di rumah. (Sumber: instagram.com/@hyunmristu) - Image

Potret banana strudel 5 bahan yang mudah dibuat di rumah. (Sumber: instagram.com/@hyunmristu)


Bahan-Bahan
Pisang secukupnya
Sedikit butter untuk menumis pisang
Puff pastry instan
Keju cheddar parut secukupnya
Chocolate compound secukupnya
1 kuning telur untuk olesan

Cara Membuat Banana Strudel 5 Bahan
1. Siapkan Isian Pisang
Panaskan sedikit butter di atas pan atau teflon. Masukkan potongan pisang dan masak sebentar hingga permukaannya sedikit karamelisasi dan harum. Angkat lalu dinginkan.
2. Siapkan Puff Pastry
Keluarkan puff pastry dari freezer sesuai petunjuk kemasan. Setelah cukup lentur, bentangkan di atas permukaan datar.
3. Isi Adonan
Letakkan pisang yang sudah dimasak di bagian tengah puff pastry. Tambahkan chocolate compound dan keju cheddar secukupnya.
4. Bentuk Strudel
Lipat atau anyam bagian sisi puff pastry hingga seluruh isian tertutup rapi.
5. Oles Kuning Telur
Oles permukaan strudel dengan kuning telur agar hasil akhirnya mengilap dan berwarna keemasan setelah dipanggang.
6. Panggang
Panggang dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya hingga puff pastry mengembang dan berwarna cokelat keemasan.
7. Sajikan
Biarkan sedikit hangat sebelum dipotong agar isian lebih set dan tidak terlalu cair.

Pastikan puff pastry masih dalam kondisi dingin saat dibentuk agar lapisannya tetap terbentuk dengan baik saat dipanggang. Jangan memberikan isian terlalu banyak karena dapat membuat pastry sulit menutup dan bocor saat dipanggang. Selain itu, gunakan oven yang sudah benar-benar panas agar hasil pastry lebih renyah dan mengembang maksimal.

Banana Strudel paling nikmat disajikan bersama kopi hitam, cappuccino, latte, teh hangat, atau cokelat panas. Jika ingin tampil lebih spesial, taburkan gula halus di atas strudel atau tambahkan satu scoop es krim vanila saat penyajian.

Dengan bahan yang sederhana dan langkah yang praktis, Banana Strudel 5 Bahan menjadi pilihan tepat untuk mengolah pisang menjadi camilan yang lebih menarik. Tekstur pastry yang renyah, isian pisang yang manis, cokelat yang lumer, dan keju yang gurih membuat camilan ini cocok untuk segala usia.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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