4 Rekomendasi Street Food Viral di Ampel Surabaya, Ada Roti Maryam dan Kebab Jumbo Isian Beef Slice Melimpah yang Bikin Auto Kenyang!

Ilustrasi kebab di Ampel/YouTube @iansuhendra
JawaPos.com - Salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat anda ke Surabaya adalah kawasan Ampel.
Selain menjadi tujuan wisata ziarah yang terkenal, kawasan ini juga menawarkan berbagai street food menarik yang selalu diburu wisatawan.
Suasana yang khas dengan nuansa kampung Arab, menjadikan kawasan Ampel sebagai destinasi yang tepat untuk berburu kuliner khas.
Ampel dikenal dengan beragam hidangan khas Timur Tengah. Di sini anda dapat menemukan kebab dan roti maryam yang wajib untuk dicoba.
Saat anda sedang berwisata ke Ampel, kurang afdol jika tidak mencicipi kuliner khas yang murah meriah. Mengutip informasi dari kanal YouTube @iansuhendra berikut rekomendasi street food khas Ampel yang paling terkenal dan wajib anda coba.
Es Kacang Ijo Pak Osen
Es kacang ijo pak osen berlokasi di Jl. KH Mas Mansyur No.146, Semampir Surabaya. Es kacang ijo pak osen memiliki tekstur kental dan manis legit.
Di dalam satu porsi terdiri dari bubur kacang ijo dengan topping ketan, kelapa muda, dan buah alpukat. Satu porsinya dijual dengan harga sekitar Rp 10.000 saja.
Pukis Bikang Ampel
Pukis dan bikang ampel adalah jajanan legendaris. Terletak di Jl. KH Mas Mansyur No. 146, Semampir Surabaya, pukis dan bikang di sini memiliki tekstur lembut, rasa buttery, serta manis yang khas dari coklat, dan gurih dari keju blok di dalam adonan hangatt.
Pukis dan bikang ampel sangat cocok dinikmati sebagai teman minum kopi atau teh.
Roti Maryam Khas Ampel by Radis Mom
Kurang lengkap rasanya saat ke Ampel tanpa membeli roti maryam. Roti maryam by radis mom terletak di Jl. Ampel Masjid No.15, Semampir.
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