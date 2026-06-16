Wajib Coba! Street Food Kya Kya Chinatownnya Surabaya Sediakan Menu Teppanyaki Halal dan Es Coklat Kental!

JawaPos.com - Surabaya tidak pernah kehabisan daya tarik mulai dari pusat perbelanjaan, wisata religi, studi sejarah, budaya yang beragam, sampai hidangan kulinernya yang menarik.

Salah destinasi yang wajib anda kunjungi saat ke Surabaya adalah kawasan Kya-Kya Kembang Jepun, yang dikenal sebagai Chinatown (Pecinan) di Kota Surabaya.

Terletak di tengah-tengah kawasan strategis yakni situs Kota Lama Surabaya yang bergaya Eropa, sert Kawasan Ampe yang kental dengan kampung Arab, membuat Kya-Kya menarik untuk dijadikan wisata budaya dan sejarah.

Saat ini kawasan Kya-Kya dikenal sebagai pusatnya street food malam yang lezat. Mulai dari jajanan tradisional sampai makanan kekinian.

Suasana yang berada di tengah-tengah kawasan ini, semakin menarik dengan dekorasi lampion-lampion khas kampung Pecinan yang menghiasi jalan, sehingga cocok untuk menjadi spot foto yang instagramable.

Saat anda berencana mengunjungi Kya-Kya, ada beberapa street food andalan yang menjadi favorit warga Surabaya. Sebagaimana yang kami rangkum dari kanal YouTube @hendygrace berikut berbagai street food di Kya-Kya yang wajib anda coba.

Bakso Goreng

Salah satu street food yang wajib anda coba saat ke Kya-Kya Chinatown adalah bakso goreng. Bakso goreng ini memiliki ukuran jumbo dan dipotong menyerupai bunga mekar.

Bakso goreng memiliki tekstur renyah di luar dan kenyal di dalam. Selain bakso goreng, anda juga dapat membeli lumpia Semarang, atau dimsum.

Cromboloni

Cromboloni pernah menjadi salah satu roti viral di zamannya. Memadukan croissant dan bomboloni, cromboloni ini memiliki tekstur berlapis-lapis di luar dengan filling berlimpah. Tersedia berbagai varian rasa seperti vanilla, coklat, dan strawberry.

Teppanyaki