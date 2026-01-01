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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 9 Juni 2026 | 08.43 WIB

Jelajah 12 Kuliner Ramen Terenak di Kota Malang, Dari Kedai Klasik Ala Jepang Hingga Kedai Open Kitchen

rekomendasi kuliner ramen terenak di Malang./Magnific/ bralnina - Image

rekomendasi kuliner ramen terenak di Malang./Magnific/ bralnina

JawaPos.com - Kota Malang dikenal sebagai destinasi kuliner yang menyimpan banyak pilihan kedai ramen dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Dari kedai ramen bertema klasik Jepang dengan berbagai pilihan topping berlimpah hingga kedai modern berkonsep open kitchen, kuliner ramen di Malang terus memikat banyak kalangan.

Setiap kedai ramen di Malang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari pilihan mie hitam dan putih hingga ramen pedas berlevel ekstrem yang sangat menantang.

Dilansir dari laman Travelingyuk dan Dolan Dolen pada  Minggu (7/6), berikut 12 rekomendasi kuliner ramen terenak di Malang.

1. Moshi-Moshi Ramen

Berlokasi di Jalan Kawi Atas Nomor 10 dan cabang kedua di Jalan Kawi Nomor 37, kedai berlabel halal dengan fasilitas WiFi, mushola, dan AC ini menyajikan ramen dengan cita rasa yang sudah disesuaikan dengan lidah lokal.

Tersedia dua pilihan mie yaitu mie hitam dan mie putih dengan variasi menu Ramen Klasik, Signature Ramen, dan Ramen Cheese, serta menu sushi dan donburi dengan pilihan Chicken Katsudon, Tendon, dan Gyudon, dengan harga Rp26.000 hingga Rp29.000 per mangkok.

2. Mie Rame

Berlokasi di Komplek Ruko Bendungan Sutami, Jalan Bendungan Sutami Nomor 15N, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, kedai yang buka setiap Senin hingga Sabtu mulai pukul 11.00 hingga 22.00 dan tutup Minggu ini menghadirkan suasana khas Jepang dari hiasan dinding hingga pajangan dekorasi.

Setiap mangkuk ramen selalu dilengkapi sehelai rumput laut kering sebagai topping ekstra, dengan pilihan topping lain yang sangat beragam seperti cumi-cumi, bakso ikan, ikan salmon, udang, kepiting, dan lobster, dengan harga mulai Rp3.000 hingga Rp19.000.

Editor: Hanny Suwindari
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