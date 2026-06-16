Resep Shrimp Garlic Lemon Butter, Udang Gurih dengan Aroma Bawang Putih yang Menggoda

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu seafood yang praktis tetapi terasa mewah, Shrimp Garlic Lemon Butter bisa menjadi pilihan yang tepat. Resep dari akun Instagram @bakingrumahan ini memadukan udang segar dengan butter, bawang putih melimpah, dan perasan lemon yang menghasilkan cita rasa gurih, segar, sekaligus aromatik.

Menu ini cocok disajikan untuk makan siang, makan malam, maupun hidangan spesial saat berkumpul bersama keluarga. Cara membuatnya pun sederhana dan tidak membutuhkan banyak bahan, tetapi hasilnya terasa seperti menu restoran.

Kombinasi butter dan bawang putih sudah lama menjadi pasangan yang sempurna dalam berbagai hidangan seafood. Saat ditambahkan lemon, rasa gurih dari butter menjadi lebih seimbang dengan sentuhan asam yang segar.

Semakin banyak bawang putih yang digunakan, aroma masakan akan semakin harum dan menggugah selera. Ditambah tekstur udang yang juicy, hidangan ini dijamin sulit ditolak.

Bahan-Bahan

Butter secukupnya

½ kg udang

½ buah lemon

10 siung bawang putih, cincang

1 buah bawang bombay ukuran sedang

Parsley secukupnya

Garam secukupnya

Black pepper secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Irisan lemon untuk pelengkap

Cara Membuat Shrimp Garlic Lemon Butter

1. Tumis Bawang

Lelehkan butter di atas wajan dengan api sedang.

Masukkan bawang bombay yang telah diiris, lalu tumis hingga layu dan harum.

Tambahkan bawang putih cincang dan masak hingga aromanya keluar.

2. Masak Udang

Masukkan udang ke dalam wajan.

Aduk dan masak hingga udang berubah warna atau setengah matang.

3. Tambahkan Bumbu

Peras lemon ke dalam masakan.

Tambahkan garam, black pepper, kaldu jamur, parsley, dan beberapa irisan lemon.

Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.

4. Masak Hingga Matang

Masak beberapa menit hingga udang matang sempurna dan bumbu meresap.

Jangan memasak terlalu lama agar tekstur udang tetap juicy.

5. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat.

Shrimp Garlic Lemon Butter siap dinikmati.

Udang matang dalam waktu yang relatif singkat, sehingga sebaiknya tidak dimasak terlalu lama. Begitu warna udang berubah menjadi kemerahan dan teksturnya mulai padat, segera angkat agar tidak menjadi keras. Gunakan lemon segar untuk mendapatkan aroma dan rasa yang lebih maksimal, serta jangan ragu menambahkan bawang putih lebih banyak jika menyukai aroma yang kuat.

Shrimp Garlic Lemon Butter dapat dinikmati bersama:

- Nasi putih hangat

- Garlic bread

- Mashed potato

- Pasta aglio e olio

- Salad segar

- Sayuran panggang

Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang cepat, Shrimp Garlic Lemon Butter menjadi salah satu menu seafood yang layak dicoba di rumah. Perpaduan rasa gurih dari butter, aroma bawang putih yang kuat, serta kesegaran lemon membuat setiap gigitan terasa istimewa.