Resep Chicken Curry Katsu ala Jepang, Gurih, Creamy, dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau kamu penggemar masakan Jepang, Chicken Curry Katsu wajib masuk daftar menu yang harus dicoba. Perpaduan chicken katsu yang renyah dengan kuah kari Jepang yang kental, gurih, dan sedikit manis menciptakan kombinasi rasa yang sulit ditolak.

Resep dari @ericnipponkitchen ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam. Dengan tambahan kentang, wortel, dan bawang bombay, hidangan ini terasa lebih lengkap dan mengenyangkan. Menariknya, ada tambahan apel parut dan madu yang membuat rasa kari menjadi lebih kaya dan autentik seperti curry rice yang banyak dijual di restoran Jepang.

Berbeda dengan kari Indonesia yang kaya rempah, kari Jepang memiliki cita rasa yang lebih lembut, creamy, dan sedikit manis. Teksturnya juga lebih kental sehingga cocok disiram di atas nasi hangat.

Saat dipadukan dengan chicken katsu yang renyah di luar dan juicy di dalam, setiap suapan menghadirkan kombinasi tekstur yang memanjakan lidah.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

1 porsi chicken katsu

½ buah bawang bombay

1 buah wortel

1 buah kentang

1 siung bawang putih

15 gram mentega

350 ml air

2 blok kari Jepang

Bahan Saus Kari

1 sdt kecap Inggris

1 sdt pasta tomat

½ sdt madu

2 sdm apel parut

Pelengkap

Nasi putih hangat

Cara Membuat Chicken Curry Katsu

1. Siapkan Chicken Katsu

Masak chicken katsu sesuai resep atau gunakan chicken katsu yang sudah tersedia.

Setelah matang, potong-potong sesuai selera dan sisihkan.

2. Siapkan Sayuran

Cuci bersih kentang dan wortel, lalu potong berbentuk dadu.

Iris tipis bawang bombay dan cincang halus bawang putih.

3. Buat Campuran Saus

Dalam mangkuk kecil, campurkan:

Kecap Inggris

Pasta tomat

Madu

Apel parut

Aduk hingga tercampur rata.

4. Masak Kari

Panaskan mentega di dalam wajan atau panci.

Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum dan layu.

Masukkan wortel dan kentang, lalu aduk sebentar.

Tambahkan air dan campuran saus yang telah dibuat sebelumnya.

Masak sekitar 8-10 menit hingga kentang dan wortel mulai setengah empuk.

5. Tambahkan Kari Blok

Masukkan kari blok ke dalam rebusan.

Aduk hingga larut sempurna dan kuah berubah menjadi kental.

Lanjutkan memasak sampai kentang dan wortel benar-benar empuk.

6. Penyajian

Siapkan seporsi nasi hangat di piring.

Siram dengan kari Jepang secukupnya.

Susun potongan chicken katsu di samping atau di atas kari.

Chicken Curry Katsu siap dinikmati.