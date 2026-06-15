Resep Chicken Curry Katsu ala Jepang, Gurih, Creamy, dan Bikin Nagih

Potret chicken curry katsu ala Jepang dengan kuah kari kental, gurih, dan sedikit manis. (Sumber: instagram.com/@ericnipponkitchen)
JawaPos.com - Kalau kamu penggemar masakan Jepang, Chicken Curry Katsu wajib masuk daftar menu yang harus dicoba. Perpaduan chicken katsu yang renyah dengan kuah kari Jepang yang kental, gurih, dan sedikit manis menciptakan kombinasi rasa yang sulit ditolak.
Resep dari @ericnipponkitchen ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam. Dengan tambahan kentang, wortel, dan bawang bombay, hidangan ini terasa lebih lengkap dan mengenyangkan. Menariknya, ada tambahan apel parut dan madu yang membuat rasa kari menjadi lebih kaya dan autentik seperti curry rice yang banyak dijual di restoran Jepang.
Berbeda dengan kari Indonesia yang kaya rempah, kari Jepang memiliki cita rasa yang lebih lembut, creamy, dan sedikit manis. Teksturnya juga lebih kental sehingga cocok disiram di atas nasi hangat.
Saat dipadukan dengan chicken katsu yang renyah di luar dan juicy di dalam, setiap suapan menghadirkan kombinasi tekstur yang memanjakan lidah.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
1 porsi chicken katsu
½ buah bawang bombay
1 buah wortel
1 buah kentang
1 siung bawang putih
15 gram mentega
350 ml air
2 blok kari Jepang
Bahan Saus Kari
1 sdt kecap Inggris
1 sdt pasta tomat
½ sdt madu
2 sdm apel parut
Pelengkap
Nasi putih hangat
Cara Membuat Chicken Curry Katsu
1. Siapkan Chicken Katsu
Masak chicken katsu sesuai resep atau gunakan chicken katsu yang sudah tersedia.
Setelah matang, potong-potong sesuai selera dan sisihkan.
2. Siapkan Sayuran
Cuci bersih kentang dan wortel, lalu potong berbentuk dadu.
Iris tipis bawang bombay dan cincang halus bawang putih.
3. Buat Campuran Saus
Dalam mangkuk kecil, campurkan:
Kecap Inggris
Pasta tomat
Madu
Apel parut
Aduk hingga tercampur rata.
4. Masak Kari
Panaskan mentega di dalam wajan atau panci.
Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum dan layu.
Masukkan wortel dan kentang, lalu aduk sebentar.
Tambahkan air dan campuran saus yang telah dibuat sebelumnya.
Masak sekitar 8-10 menit hingga kentang dan wortel mulai setengah empuk.
5. Tambahkan Kari Blok
Masukkan kari blok ke dalam rebusan.
Aduk hingga larut sempurna dan kuah berubah menjadi kental.
Lanjutkan memasak sampai kentang dan wortel benar-benar empuk.
6. Penyajian
Siapkan seporsi nasi hangat di piring.
Siram dengan kari Jepang secukupnya.
Susun potongan chicken katsu di samping atau di atas kari.
Chicken Curry Katsu siap dinikmati.
Gunakan apel parut segar karena membantu memberikan rasa manis alami dan memperkaya aroma kari. Masak kari dengan api kecil setelah kari blok dimasukkan agar teksturnya tetap halus dan tidak pecah. Jika menyukai kari yang lebih kental, kurangi sedikit jumlah air yang digunakan.
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