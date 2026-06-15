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Nola Amalia Rosyada
Senin, 15 Juni 2026 | 21.04 WIB

Resep Mi Kuah Keju Creamy, Comfort Food Simpel yang Gurih dan Bikin Nagih

Potret mi kuah keju creamy yang sangat mudah dibuat dan bisa jadi comfort food. (Sumber: instagram.com/@jss_jajaners) - Image

Potret mi kuah keju creamy yang sangat mudah dibuat dan bisa jadi comfort food. (Sumber: instagram.com/@jss_jajaners)

JawaPos.com - Bagi pencinta mi instan, ada banyak cara untuk membuat semangkuk mi terasa lebih spesial. Salah satunya adalah dengan mengolahnya menjadi Mi Kuah Keju Creamy yang sedang populer di media sosial. Perpaduan mi instan pedas, susu, dan keju menghasilkan kuah yang creamy, gurih, serta tetap memiliki sensasi pedas yang menggugah selera.

Resep dari @jss_jajaners ini sangat praktis karena hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana. Cocok dijadikan menu saat cuaca dingin, makan malam cepat, atau ketika sedang ingin menikmati comfort food yang mengenyangkan.

Mi instan pedas khas Korea memiliki rasa yang kuat dan kaya bumbu. Saat dipadukan dengan susu dan keju spread, rasa pedasnya menjadi lebih seimbang dan menghasilkan kuah yang creamy serta lembut di lidah.

Tambahan telur ceplok dan daun bawang membuat hidangan ini terasa lebih lengkap, baik dari segi rasa maupun tekstur.

Bahan-Bahan
1 bungkus mi instan Korean Buldak
Keju spread secukupnya
Susu cair secukupnya
Daun bawang, iris tipis
Telur ceplok untuk pelengkap

Cara Membuat Mi Kuah Keju Creamy
1. Rebus Mi
Masak mi instan sesuai petunjuk pada kemasan hingga setengah matang.
Tiriskan dan sisihkan.
2. Buat Kuah Creamy
Panaskan susu dalam panci dengan api kecil.
Masukkan keju spread dan aduk hingga larut sempurna.
Tambahkan bumbu mi instan sesuai selera, lalu aduk hingga kuah tercampur rata.
3. Masukkan Mi
Masukkan mi yang sudah direbus ke dalam kuah.
Masak sebentar hingga mi matang dan kuah sedikit mengental.
4. Penyajian
Tuang mi ke dalam mangkuk saji.
Tambahkan telur ceplok di atasnya dan taburi irisan daun bawang.
Mi Kuah Keju Creamy siap dinikmati selagi hangat.

Gunakan susu full cream agar kuah terasa lebih gurih dan kaya rasa. Jika menyukai tekstur yang lebih kental, tambahkan sedikit lebih banyak keju spread saat memasak. Untuk tingkat kepedasan yang lebih ringan, gunakan sebagian saja bumbu mi instan. Sebaliknya, jika menyukai rasa pedas yang kuat, gunakan seluruh bumbu dan tambahkan topping cabai atau chili oil sesuai selera.

Mi Kuah Keju Creamy semakin nikmat jika dipadukan dengan:
- Telur ceplok setengah matang
- Sosis panggang
- Ayam crispy
- Kimchi
- Jagung manis
- Nori atau rumput laut kering

Dengan bahan yang sederhana dan waktu memasak yang singkat, Mi Kuah Keju Creamy bisa menjadi solusi saat ingin menikmati makanan hangat yang lezat tanpa banyak persiapan. Rasa pedas, gurih, dan creamy dalam satu mangkuk membuat hidangan ini cocok untuk dinikmati kapan saja.

Editor: Hanny Suwindari
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