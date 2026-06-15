Resep Pandan Kaya Toast Cookies, Perpaduan Kaya Toast dan Soft Cookies yang Unik

Potret pandan kaya toast cookies yang lembut dan chewy dengan aroma khas pandan serta isian selai kaya. (Sumber: instagram.com/@sama.piyo)
JawaPos.com - Bagi pencinta dessert pandan dan kaya toast khas Singapura, Pandan Kaya Toast Cookies bisa menjadi camilan yang wajib dicoba. Resep dari @sama.piyo ini menggabungkan aroma pandan yang harum, manisnya selai kaya, serta tekstur soft cookies yang lembut di bagian tengah dengan pinggiran yang sedikit renyah.
Yang membuatnya semakin spesial adalah tambahan kaya toast crumbles di dalam adonan, sehingga setiap gigitan menghadirkan cita rasa kaya toast dalam bentuk cookies yang unik dan kekinian.
Pandan dan kaya merupakan kombinasi rasa yang sudah sangat populer di Asia Tenggara. Aroma pandan yang khas berpadu dengan selai kaya yang manis dan creamy menghasilkan rasa nostalgia yang akrab di lidah.
Dalam resep ini, keduanya diolah menjadi soft cookies yang tebal dan chewy, membuatnya berbeda dari cookies biasa.
Bahan-Bahan
Kaya Toast Crumbles
4 lembar roti tawar pandan
Selai kaya secukupnya
Cookie Dough
50 gram unsalted butter dingin, potong dadu
80 gram unsalted butter browned butter
140 gram gula pasir
40 gram brown sugar
1 butir telur
1 kuning telur
1 sdt vanilla extract
1 sdm pasta pandan
150 gram tepung terigu protein rendah
100 gram tepung terigu protein sedang
½ sdt baking soda
¼ sdt baking powder
¼ sdt garam
2 sdm desiccated coconut (opsional)
Selai kaya secukupnya
14 potong white chocolate (opsional)
Cara Membuat Pandan Kaya Toast Cookies
1. Membuat Kaya Toast Crumbles
Oleskan selai kaya pada roti tawar pandan.
Panggang hingga agak kering dan renyah.
Setelah dingin, hancurkan menjadi remahan kasar (crumbles).
Sisihkan.
2. Membuat Adonan Cookies
Campurkan browned butter dan butter dingin ke dalam wadah.
Tambahkan gula pasir dan brown sugar, lalu aduk hingga tercampur rata.
Masukkan telur, kuning telur, vanilla extract, dan pasta pandan.
Aduk hingga adonan halus dan berwarna hijau pandan.
3. Campurkan Bahan Kering
Dalam wadah terpisah, campurkan:
Tepung terigu protein rendah
Tepung terigu protein sedang
Baking soda
Baking powder
Garam
Masukkan campuran tepung ke dalam adonan basah secara bertahap.
Aduk hingga tercampur rata.
Tambahkan desiccated coconut jika digunakan.
4. Tambahkan Isian
Masukkan kaya toast crumbles ke dalam adonan.
Aduk perlahan hingga tersebar merata.
Jika suka, tambahkan potongan white chocolate untuk rasa yang lebih creamy.
5. Bentuk Cookies
Ambil adonan secukupnya.
Pipihkan sedikit lalu beri sedikit selai kaya di bagian tengah.
Tutup kembali dan bentuk bulat.
Tambahkan white chocolate di bagian tengah jika diinginkan.
6. Panggang
Susun adonan di loyang yang telah dialasi baking paper.
Panggang pada suhu 170-180°C selama sekitar 15 menit atau hingga bagian tepinya mulai kecokelatan.
7. Dinginkan dan Sajikan
Keluarkan dari oven dan diamkan beberapa menit hingga set.
Cookies siap dinikmati.
Tips Agar Soft Cookies Tetap Chewy
- Gunakan browned butter untuk memberikan aroma karamel yang lebih kaya dan rasa yang lebih kompleks.
- Jangan memanggang terlalu lama karena cookies akan terus matang saat didiamkan setelah keluar dari oven.
- Simpan dalam wadah kedap udara agar tekstur lembutnya tetap terjaga.
Pandan Kaya Toast Cookies sangat cocok disajikan dengan:
- Kopi hitam
- Kopi susu
- Teh melati
- Teh tarik
- Latte
- Susu dingin
Kombinasi ini membuat camilan terasa semakin istimewa, baik untuk teman bekerja maupun bersantai.
Pandan Kaya Toast Cookies menghadirkan rasa klasik kaya toast dalam bentuk yang lebih modern. Aroma pandan yang harum, manisnya selai kaya, dan tekstur soft cookies yang chewy menjadikannya camilan yang menarik untuk dinikmati sendiri maupun dijadikan ide jualan.
Bagi penggemar dessert berbahan pandan, resep ini layak masuk daftar yang wajib dicoba.
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