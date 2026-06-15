Resep Pandan Kaya Toast Cookies, Perpaduan Kaya Toast dan Soft Cookies yang Unik

JawaPos.com - Bagi pencinta dessert pandan dan kaya toast khas Singapura, Pandan Kaya Toast Cookies bisa menjadi camilan yang wajib dicoba. Resep dari @sama.piyo ini menggabungkan aroma pandan yang harum, manisnya selai kaya, serta tekstur soft cookies yang lembut di bagian tengah dengan pinggiran yang sedikit renyah.

Yang membuatnya semakin spesial adalah tambahan kaya toast crumbles di dalam adonan, sehingga setiap gigitan menghadirkan cita rasa kaya toast dalam bentuk cookies yang unik dan kekinian.

Pandan dan kaya merupakan kombinasi rasa yang sudah sangat populer di Asia Tenggara. Aroma pandan yang khas berpadu dengan selai kaya yang manis dan creamy menghasilkan rasa nostalgia yang akrab di lidah.

Dalam resep ini, keduanya diolah menjadi soft cookies yang tebal dan chewy, membuatnya berbeda dari cookies biasa.

Bahan-Bahan

Kaya Toast Crumbles

4 lembar roti tawar pandan

Selai kaya secukupnya

Cookie Dough

50 gram unsalted butter dingin, potong dadu

80 gram unsalted butter browned butter

140 gram gula pasir

40 gram brown sugar

1 butir telur

1 kuning telur

1 sdt vanilla extract

1 sdm pasta pandan

150 gram tepung terigu protein rendah

100 gram tepung terigu protein sedang

½ sdt baking soda

¼ sdt baking powder

¼ sdt garam

2 sdm desiccated coconut (opsional)

Selai kaya secukupnya

14 potong white chocolate (opsional)

Cara Membuat Pandan Kaya Toast Cookies

1. Membuat Kaya Toast Crumbles

Oleskan selai kaya pada roti tawar pandan.

Panggang hingga agak kering dan renyah.

Setelah dingin, hancurkan menjadi remahan kasar (crumbles).

Sisihkan.

2. Membuat Adonan Cookies

Campurkan browned butter dan butter dingin ke dalam wadah.

Tambahkan gula pasir dan brown sugar, lalu aduk hingga tercampur rata.

Masukkan telur, kuning telur, vanilla extract, dan pasta pandan.

Aduk hingga adonan halus dan berwarna hijau pandan.

3. Campurkan Bahan Kering

Dalam wadah terpisah, campurkan:

Tepung terigu protein rendah

Tepung terigu protein sedang

Baking soda

Baking powder

Garam

Masukkan campuran tepung ke dalam adonan basah secara bertahap.

Aduk hingga tercampur rata.

Tambahkan desiccated coconut jika digunakan.

4. Tambahkan Isian

Masukkan kaya toast crumbles ke dalam adonan.

Aduk perlahan hingga tersebar merata.

Jika suka, tambahkan potongan white chocolate untuk rasa yang lebih creamy.

5. Bentuk Cookies

Ambil adonan secukupnya.

Pipihkan sedikit lalu beri sedikit selai kaya di bagian tengah.

Tutup kembali dan bentuk bulat.

Tambahkan white chocolate di bagian tengah jika diinginkan.

6. Panggang

Susun adonan di loyang yang telah dialasi baking paper.

Panggang pada suhu 170-180°C selama sekitar 15 menit atau hingga bagian tepinya mulai kecokelatan.

7. Dinginkan dan Sajikan

Keluarkan dari oven dan diamkan beberapa menit hingga set.

Cookies siap dinikmati.

Tips Agar Soft Cookies Tetap Chewy

- Gunakan browned butter untuk memberikan aroma karamel yang lebih kaya dan rasa yang lebih kompleks.

- Jangan memanggang terlalu lama karena cookies akan terus matang saat didiamkan setelah keluar dari oven.

- Simpan dalam wadah kedap udara agar tekstur lembutnya tetap terjaga.

Pandan Kaya Toast Cookies sangat cocok disajikan dengan:

- Kopi hitam

- Kopi susu

- Teh melati

- Teh tarik

- Latte

- Susu dingin

Kombinasi ini membuat camilan terasa semakin istimewa, baik untuk teman bekerja maupun bersantai.

Pandan Kaya Toast Cookies menghadirkan rasa klasik kaya toast dalam bentuk yang lebih modern. Aroma pandan yang harum, manisnya selai kaya, dan tekstur soft cookies yang chewy menjadikannya camilan yang menarik untuk dinikmati sendiri maupun dijadikan ide jualan.