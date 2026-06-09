Street Food Legendaris Pasar Beringharjo, Nikmati Rasa Sate Kere Bu Suwarni Sampai Segarnya Es Potong Jadul

JawaPos.com-Pasar Beringharjo juga menjadi salah satu ikon dari kota Gudeg.

Selain aktivitas perdagangan, di pasar ini anda juga bisa berburu berbagai kuliner yang melegenda.

Salah satu street food yang paling ikonik adalah sate kere. Sate kere atau koyor merupakan kuliner khas Jogyakarta yang terbuat dari urat, gajih (lemak), dan jeroan sapi.

Teksturnya yang kenyal berpadu dengan cita rasa gurih serta sentuhan manis dari bumbu khas Jogjakarta, menciptakan sensasi makan yang menggugah selera.

Kelezatannya semakin lengkap ketika berpadu dengan sambal kacang yang kental. Tidak heran jika sate kere menjadi salah satu kuliner khas Jogjakarta yang paling banyak diburu.

Tidak hanya sate kere, di pasar Beringharjo ini anda juga dapat menemukan aneka street food yang wajib dicoba.

Seperti ulasan dari kanal YouTube @Irfantiwang berikut enam rekomendasi street food yang wajib anda coba saat berkunjung ke Pasar Beringharjo.

Sate Kere Bu Suwarni

Sae Kere Bu Suwarni merupakan kuliner legendaris khas Pasar Beringharjo. Sate kere bu suwarni ini berlokasi di depan gerbang masuk Pasar Beringharjo. Sate kere ini dibuat dari urat, lemak sapi (koyor, dan jeroan. Sate kere dibumbui dengan rasa manis gurih khas Jogja. Sate kere kemudian dibakar sampai matang dan harum bersama dengan bumbu kacang yang gurih dan lezat.

Es Potong Jadul

Es potong jadul merupakan street food legendaris yang mengingatkan anda pada masa kecil. Es [potong ini memiliki tekstur lembut dengan rasa manis yang pas. Meski jadul, es ini tersedia dalam berbagai varian rasa, mulai dari coklat, kacang ijo, nangka, durian, sampai strawberry.

Burung Puyuh