Street Food Legendaris Pasar Beringharjo, Nikmati Rasa Sate Kere Bu Suwarni Sampai Segarnya Es Potong Jadul

Ilustrasi sate kere Pasar Bringharjo//YouTube @Irfantiwang
JawaPos.com-Pasar Beringharjo juga menjadi salah satu ikon dari kota Gudeg.
Selain aktivitas perdagangan, di pasar ini anda juga bisa berburu berbagai kuliner yang melegenda.
Salah satu street food yang paling ikonik adalah sate kere. Sate kere atau koyor merupakan kuliner khas Jogyakarta yang terbuat dari urat, gajih (lemak), dan jeroan sapi.
Baca Juga:Agenda Wajib Liburan di Jogja: Berburu Kuliner di Pasar Ngasem, Nikmati Gurihnya Sate Koyor Legendaris
Teksturnya yang kenyal berpadu dengan cita rasa gurih serta sentuhan manis dari bumbu khas Jogjakarta, menciptakan sensasi makan yang menggugah selera.
Kelezatannya semakin lengkap ketika berpadu dengan sambal kacang yang kental. Tidak heran jika sate kere menjadi salah satu kuliner khas Jogjakarta yang paling banyak diburu.
Tidak hanya sate kere, di pasar Beringharjo ini anda juga dapat menemukan aneka street food yang wajib dicoba.
Seperti ulasan dari kanal YouTube @Irfantiwang berikut enam rekomendasi street food yang wajib anda coba saat berkunjung ke Pasar Beringharjo.
Sate Kere Bu Suwarni
Sae Kere Bu Suwarni merupakan kuliner legendaris khas Pasar Beringharjo. Sate kere bu suwarni ini berlokasi di depan gerbang masuk Pasar Beringharjo. Sate kere ini dibuat dari urat, lemak sapi (koyor, dan jeroan. Sate kere dibumbui dengan rasa manis gurih khas Jogja. Sate kere kemudian dibakar sampai matang dan harum bersama dengan bumbu kacang yang gurih dan lezat.
Es Potong Jadul
Es potong jadul merupakan street food legendaris yang mengingatkan anda pada masa kecil. Es [potong ini memiliki tekstur lembut dengan rasa manis yang pas. Meski jadul, es ini tersedia dalam berbagai varian rasa, mulai dari coklat, kacang ijo, nangka, durian, sampai strawberry.
Burung Puyuh
Burung puyuh utuh menjadi kuliner unik yang bisa anda temukan di kawasan Pasar Beringharjo. Burung puyuh utuh yang telah dibumbui, kemudian digoreng sampai berwarna kecoklatan. Tekstur yang renyah di luar dan empuk di dalam, menghasilkan rasa yang unik dan khas. Burung puyuh goreng ini menjadi lauk yang diminati warga lokal.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?