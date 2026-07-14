Sudah Eksis Dari Dulu, Rekomendasi Kuliner Blok M yang Legendaris dan Sayang untuk Dilewatkan

JawaPos.com - Blok M seolah tidak pernah kehilangan daya tariknya. Bahkan sejak dulu, kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan dan juga tempat nongkrong favoritnya anak muda.

Kini, kawasan Blok M semakin memoles diri hadirnya berbagai destinasi kuliner viral dan kekinian yang tersebar di setiap sudut kawasan.

Seolah tidak pernah kehabisan cerita, beragam tempat makan baru terus bermunculan dan menarik perhatian banyak orang terutama bagi pecinta kuliner.

Namun,kawasan Blok M ternyata juga masih menyimpan deretan kuliner legendaris yang tetap bertahan.

Seolah berkata bahwa kualitas dibuktikan dengan cita rasa yang masih sama dan pelanggan setia, di tengah gempuran tenant modern, caffe terbaru, serta trend makanan viral yang silih berganti.

Keberadaan kuliner legendaris ini menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus membuktikan bahwa cita rasa otentik mampu bertahan meskipun era yang terus berganti.

Penasaran apa saja kuliner legendaris Blok M yang wajib anda coba, mengutip informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj berikut kuliner jadul di Blok M yang tetap menjadi favorit meski tren makanan terus berubah.

Mie Ayam John

Mie ayam john menjadi salah satu kuliner legendaris di kawasan blok M. Pilihan menunya cukup beragam, mulai dari mie ayam jamur, mie ayam jamur pangsit, mie ayam pangsit baso, dan mie ayam jumbo.

Tipe mie ayam di sini menggunakan cita rasa khas mie ayam Jakarta dengan bumbu gurih dan kuah light yang ngaldu. Tidak hanya mie ayam, di sini anda dapat memesan mie yamin dengan rasa manis-gurih yang khas. Seporsi mie ayam john terdiri dari mie keriting, ayam, bakso, pangsit basah, sawi hijau, serta taburan daun bawang segar.

Es Cincau