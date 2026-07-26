Deretan Penyanyi Legendaris Korea yang Pernah Jadi Korban Hujatan Tak Berdasar

BoA (x @kchartsmaster)

JawaPos.Com - Program Joy Twentieth Century Hit Song mengangkat kisah para penyanyi legendaris Korea Selatan yang pernah menjadi korban kritik tidak adil dan rumor tak berdasar.

Dalam episode yang tayang pada 24 Juli, acara tersebut menghadirkan daftar berjudul "Sorry to Me! Hit Song of Singers Who Were Unfairly Criticized", yang mengungkap perjuangan para musisi menghadapi hujatan di puncak popularitas mereka.

Dilansir dari The Chosun, salah satu nama yang disorot adalah Kim Hyun Jung, yang menempati peringkat ke-10 lewat lagu hit "Farewell to Her".

Saat debut pada 1998, penyanyi bertubuh semampai itu justru menuai komentar negatif karena dianggap tidak memiliki penampilan khas seorang penyanyi dan dinilai kurang luwes saat menari.

Bahkan, celah pada giginya yang sempat menjadi ciri khas ikut dikritik karena dianggap memengaruhi pelafalannya, hingga akhirnya ia memutuskan menjalani perawatan ortodonti.

Di posisi kedelapan, Park Ji Yoon dikenang melalui lagu "Coming of Age Ceremony". Konsep dewasa yang revolusioner pada masanya memang sukses menarik perhatian publik, tetapi juga membawa konsekuensi berat.

Park Ji Yoon harus menghadapi berbagai rumor, gosip, hingga isu yang beredar dalam dokumen ilegal industri hiburan, yang akhirnya membuatnya vakum dari dunia hiburan selama sekitar enam tahun.

Sementara itu, Seo In Young dari grup Jewelry menempati peringkat ketujuh. Gaya busananya yang dianggap selalu selangkah lebih maju dari tren justru sering menuai kritik.

Berbagai pilihan fesyen, mulai dari atasan pendek hingga celana berpinggang tinggi, pernah dicap terlalu provokatif atau bahkan dianggap tidak menarik.

Pada 2008, ia bahkan terpilih dalam jajak pendapat sebagai "penyanyi terseksi yang tidak ingin lagi dilihat publik", sebuah pengalaman pahit yang masih dikenang hingga kini.

Posisi keenam ditempati BoA dengan lagu debutnya "ID: Peace B". Debut di usia 13 tahun ternyata tidak membuat perjalanan kariernya berjalan mulus.

BoA menjadi sasaran serangan dari belasan anti-fan club hanya dalam waktu sepekan setelah debut. Ia juga diterpa rumor yang mengaitkannya dengan bubarnya grup H.O.T.

Dalam wawancara terdahulu, BoA mengaku tekanan tersebut membuatnya mengalami insomnia dan kesulitan menghadapi komentar-komentar negatif yang terus bermunculan.