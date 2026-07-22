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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 22 Juli 2026 | 21.50 WIB

Street Food Legendaris Surabaya, Ada Lontong Mie Porsi Jumbo Bertabur Ebi Kering yang Melimpah

Ilustrasi lontong mie Surabaya/YouTube @iansuhendra - Image

Ilustrasi lontong mie Surabaya/YouTube @iansuhendra

JawaPos.com-Wilayah Surabaya selalu menawarkan beragam street food  yang sayang untuk dilewatkan begitu saja.

Kuliner Kota Pahlawan memiliki cita rasa gurih yang khas. Terutama dalam hal penggunaan bumbu petis yang menjadi ciri khas pada tiap masakan di Surabaya. 

Salah satu hidangan legendaris  yang wajib anda coba saat ke Surabaya adalah rujak cingur dan lontong mie.

Porsinya yang melimpah dengan perpaduan rasa khas membuat hidangan ini selalu memikat lidah banyak orang.

Menariknya, anda tidak perlu datang ke restoran besar untuk menikmati hidangan legendaris khas Surabaya

Berbagai produk street food di Surabaya juga menyajikan rujak cingur dan lontong mie dengan cita rasa paling otentik.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @iansuhendra pada (22/07) berikut daftar street food paling legendaris di Kota Surabaya yang wajib masuk ke dalam daftar kuliner anda. 

Rujak cingur bu christina menjadi salah satu rujak yang paling enak di Surabaya. Lokasi rujak cingur Ibu Christina ini berada di  Jl. Mulyosari Tengah VI No.2, Kalisari, Kec. Mulyorejo, Surabaya.tempat ini terkenal karena racikan bumbu petis yang dipadukan dengan pisang batu yang segar.

Porsinya juga dikenal melimpah, dengan isian lontong, timun, tempe goreng, tahu goreng, potongan nanas, mie, dan cingur sapi yang super tebal . 

Ada juga menu lain seperti Rujak Manis, Rujak Tolet, Rujak Medan, Rujak Gobet, Rujak Madura, Lontong Mie, Lontong Sayur, Gado Gado hingga menu nasi terbarunya yaitu Nasi Krengsengan, Nasi Ose, Nasi Bali dan Nasi Cumi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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