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Nurul Adriyana Salbiah
Senin, 27 Juli 2026 | 01.12 WIB

50 Pedagang Bakso dari Penjuru Nusantara Hadir di Jakarta, Rasa Gurih dari Kuah dan Daging Siap ‘Diburu’

Festival bakso di Jakarta. (IST) - Image

Festival bakso di Jakarta. (IST)

JawaPos.com -  Bakso menjadi salah satu kuliner yang familiar di lidah orang Indonesia. Tak heran, jika kuliner bakso mudah untuk ditemukan dengan berbagai macam varian menu yang kekinian.

Memiliki kuah yang gurih, bakso yang umumnya disajikan dengan mi dan sayuran memang punya cita rasa yang bikin nagih. Karena, setiap mangkuk bakso menyimpan cerita tentang ketekunan pelaku usaha dalam menjaga resep keluarga, mempertahankan konsistensi rasa, dan menjaga keberlangsungan usaha dari waktu ke waktu.

Diungkapkan Marketing Director PT Sasa Inti, Agus Nugraha, kuliner bakso Indonesia memiliki kekuatan karena mampu terus bertumbuh tanpa kehilangan kedekatannya dengan masyarakat. Ada resep yang telah dijaga selama puluhan tahun, tetapi ada juga inovasi baru yang menghadirkan pengalaman berbeda bagi konsumen. 

Dengan kata lain, di tengah selera masyarakat yang terus berkembang, kuliner bakso juga terus beradaptasi. Cita rasa bakso yang beragam ini salah satunya bisa dinikmat dalam Festival Sasa Bakso Vaganza 2026.

Festival bakso kali ini menghadirkan 50 pedagang bakso dari berbagai penjuru Nusantara, dua kali lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. festival kuliner ini akan berlangsung pada 25–26 Juli 2026 pukul 07.00–22.00 WIB di Plaza Sudirman, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

“Melalui Festival Sasa Bakso Vaganza, kami ingin mengapresiasi para pelaku usaha sekaligus memperlihatkan kekayaan rasa yang dimiliki kuliner bakso Indonesia. Bagi Sasa, perjalanan panjang bersama masyarakat Indonesia juga menjadi bagian dari cerita yang terus berkembang, dari generasi ke generasi,” ujar Agus baru-baru ini di Jakarta.

Festival Sasa Bakso Vaganza 2026 menghadirkan tiga kategori yang merepresentasikan beragam wajah kuliner bakso Indonesia, yaitu Bakso Legendaris yang menghadirkan resep dan cita rasa lintas generasi, Bakso Nusantara yang memperkenalkan kekayaan karakter rasa dari berbagai daerah, serta Bakso Viral yang menunjukkan bagaimana kuliner bakso terus beradaptasi melalui kreativitas produk dan pengalaman pelanggan. 

Para pedagang bakso dari berbagai kota di Indonesia akan hadir langsung untuk memperkenalkan produk dan cerita di balik kuliner mereka kepada masyarakat. Dari satu daerah ke daerah lainnya, keberagaman tersebut menghadirkan pengalaman rasa yang berbeda, mulai dari kuah, tekstur bakso, hingga racikan bumbu. 

“Festival Sasa Bakso Vaganza 2026 menjadi ruang untuk melihat bagaimana kuliner Indonesia terus tumbuh melalui pertemuan antara tradisi dan inovasi,” sambungnya.

Sehingga, eksplorasi berbagai jenis bakso dalam satu perjalanan kuliner menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal keberagaman cita rasa Nusantara sekaligus cerita para pelaku usaha yang terus menjaga dan mengembangkan kuliner Indonesia.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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