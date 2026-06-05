14 Spot Kuliner Ceker Andalan di Malang, Kerap Jadi Rujukan Penggemar Pedas dan Rasa yang Nendang

JawaPos.com – Malang menyimpan banyak pilihan kuliner ceker pedas yang sangat lezat dan sangat menggugah selera untuk semua kalangan.

Dari warung ceker setan dengan kuah merah pekat yang sangat membakar lidah hingga kedai nasi ceker dengan pilihan tingkat kepedasan yang sangat beragam, ceker di Malang hadir sebagai rujukan para penggemar pedas dengan rasa yang sangat nendang.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi ceker pedas terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan Travelingyuk pada Kamis (4/6), berikut 14 rekomendasi kuliner ceker enak di Malang.

1. Warung Ceker War dan Krengsengan Pedas

Warung yang berlokasi di Jalan Gilimanuk II Nomor 22, Lowokwaru, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 ini menyajikan ceker pedas dan krengsengan dengan sensasi pedas yang sangat istimewa.

Harga mulai dari Rp 13.000 per porsi dengan sajian yang sangat membakar lidah dan sangat cocok untuk para pecinta pedas sejati.

2. Ceker Setan Sriwijaya Culinary Center

Warung yang berlokasi di Jalan Sriwijaya Nomor 3, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, tepat di seberang Stasiun Kota Malang, ini buka 24 jam setiap hari sehingga sangat mudah dikunjungi kapan saja.