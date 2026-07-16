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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 16 Juli 2026 | 18.44 WIB

Kronologi Laka Maut di Tol Malang: 5 Orang Tewas, Salah Satunya Anak 3 Tahun

Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. (Dok. Antara) - Image

Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. (Dok. Antara)

JawaPos.com - Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Malang-Pandaan, tepatnya di KM 72/B wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Rabu (15/7) malam. Kecelakaan itu menewaskan lima dari sembilan penumpang mobil Honda CR-V yang melaju dari Malang ke Surabaya.

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizqullah Sumirat memastikan bahwa seluruh penumpang di dalam Honda CR-V merupakan satu keluarga.

"Sopir dan penumpang memiliki hubungan keluarga, dan mereka dari Kota Batu serta dalam perjalanan pulang ke Surabaya," ujarnya dikutip dari Radar Bromo (Jawa Pos Grup), Kamis (16/7).

Jauhar menjelaskan, laka maut itu bermula ketika mobil Honda CR-V bernomor polisi L 1720 CAY melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Mobil itu dikemudikan Ishaq, 37, warga Kecamatan Semampir, Surabaya, dengan membawa delapan penumpang yang masih memiliki hubungan keluarga.

Saat melintas di KM 72/B, mobil diduga tiba-tiba oleng ke kiri hingga menyerempet pembatas jalan (guardrail). Karena melaju dengan kecepatan tinggi, kendaraan kemudian menghantam bagian belakang truk Fuso bernomor polisi AD 8827 YA yang sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri akibat mengalami kerusakan.

Benturan keras membuat bagian depan Honda CR-V ringsek parah. Lima penumpang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, yakni Ishaq, 37, Muffarroha, 27, Hanifah, 42, Hindun, 40, serta Wahyuni Putri Permata, 3. Seluruh korban mengalami luka berat pada wajah dan tubuh.

Jenazah para korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Porong. Sementara empat korban lainnya yang mengalami luka berat langsung mendapatkan penanganan medis dan dirujuk ke RS Mitra Sehat Medika Pandaan serta RSUD Bangil.

Jauhar menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab laka maut tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
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