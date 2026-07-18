Viral Video Kopdes Merah Putih di Malang Dibangun Depan Sungai, Kades Beri Klarifikasi

Kopdes Merah Putih yang sempat viral tersebut berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang/(Radar Malang)
JawaPos.com - Sebuah video yang memperlihatkan bangunan Koperasi Desa Merah Putih, viral di media sosial. Pasalnya, video yang diunggah akun instagram @maju.idn pada 12 Juli lalu itu memperlihatkan bangunan Kopdes Merah Putih yang berada di depan sungai, tanpa ada jalan akses masuk.
Sontak video itu pun menuai komentar yang beragam. Ada yang menanyakan bagaimana pembeli bisa mengakses, ada pula yang satir dengan menyebut pembeli harus naik perahu terlebih dahulu baru sampai lokasi.
Belakangan diketahui, gerai Kopdes Merah Putih tersebut berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.
Terkait ini, Kades Sidodadi Saelan meluruskan informasi terasebut. “Yang benar itu dibangun di pinggir telaga,” kata dia, dikutip Radar Malang (Jawa Pos Group), Sabtu (17/7).
Adapun lokasi pembangunan gerai Kopdes di sisi barat Telaga Kedung Rampal, Dusun Kedung Rampal Kidul, Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan. Saelan lantas mempertanyakan bagaimana video tersebut bisa berbunyi Kopdes tepi sungai.
“Bagaimana material bisa masuk ke lokasi koperasi? Faktanya material sudah sampai,” kata dia.
Setelah viral unggahan tersebut, Pemdes Sidodadi menelusuri siapa pengunggah dan pembuat video tersebut. Hasil penelusuran pemdes mengarah kepada seorang warga bernama Rosi.
”Orang tersebut mengunggah video untuk sekadar iseng. Dia sudah meminta maaf,” terangnya.
Selain perbaikan akses menuju gerai KDMP tersebut, dia mengatakan, depan gerai yang berada di tepi telaga juga akan diperluas. Halamannya akan dipasang paving hingga 4 meter.
“Nantinya mobil bisa masuk langsung ke depan koperasi. Kalau sekarang baru di samping koperasi” ucap Saelan.
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