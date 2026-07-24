Polda Jatim Tembak Dua Pelaku Curanmor asal Malang, Beraksi 9 Kali

JawaPos.com - HR, 39, warga Krajan Lor, Gedangan Malang dan RS, 49, warga Sumberagung, Sumber Manjing Wetan Malang berjalan terpincang-pincang saat dikeler ke Mapolda Jatim.

Mereka baru saja dihadiahi timah panas di betis, saat ditangkap oleh anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim di kawasan Tirtoyudo Malang.

Keduanya merupakan bagian dari jaringan pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jatim yang kerap meresahkan warga.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, pengungkapan itu merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus sebelumnya. Termasuk pelaku curanmor jaringan Jember dan Pasuruan.

"Tadi malam kami menangkap dua orang tersangka berinisial H dan R. Berdasarkan keterangan mereka, keduanya telah melakukan aksi pencurian di sembilan tempat kejadian perkara (TKP)," ujarnya, Kamis (23/7) sebagaimana dilansir dari Radar Surabaya.

Kedua tersangka diberikan tindakan tegas terukur karena berusaha kabur saat akan ditangkap dan dikembangkan.

Modus operandi yang digunakan tersangka, menyasar motor matik yang diparkir di perumahan atau permukiman wilayah Malang. Mereka memiliki peralatan lengkap untuk merusak gembok dan merusak kunci setir (kunci T).

Saat menangkap keduanya, polisi menemukan pakaian sweater yang berbeda-beda sebanyak enam buah.

Pakaian tersebut digunakan secara bergantian untuk mengaburkan ciri-ciri pelaku saat beraksi. "Mereka juga menggunakan topi dan membawa senjata tajam," terangnya.