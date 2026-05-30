8 Cafe Favorit di Solo yang Cocok untuk Dinner Romantis, Kumpul Keluarga, hingga Nongkrong Santai

JawaPos.Com - Solo tidak hanya dikenal sebagai kota budaya yang kaya akan sejarah dan tradisi, tetapi juga menjadi salah satu destinasi kuliner yang terus berkembang di Jawa Tengah.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai cafe dengan konsep unik bermunculan dan berhasil menarik perhatian masyarakat lokal maupun wisatawan.

Mulai dari cafe bergaya modern minimalis, tempat makan bernuansa klasik, hingga coffee shop dengan area outdoor yang nyaman, semuanya menawarkan pengalaman berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung.

Bagi pasangan, memilih cafe dengan suasana hangat dan pencahayaan yang nyaman dapat membuat momen makan malam terasa lebih berkesan.

Sementara itu, keluarga biasanya mencari tempat dengan area luas, menu yang beragam, dan suasana yang mendukung kebersamaan.

Di sisi lain, anak muda dan pekerja sering membutuhkan cafe yang nyaman untuk nongkrong, bekerja, atau sekadar menikmati waktu santai setelah beraktivitas seharian.

Beruntungnya, Solo memiliki banyak pilihan cafe yang mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Selain menawarkan suasana yang nyaman, cafe-cafe ini juga menghadirkan beragam menu mulai dari kopi premium, makanan khas Nusantara, hidangan western, hingga aneka dessert yang menggugah selera.

Dilansir dari Google Maps, inilah delapan cafe di Solo yang wajib untuk dikunjungi bersama keluarga maupun teman.

1. Canting Londo Kitchen

Canting Londo Kitchen menjadi salah satu destinasi kuliner sekaligus cafe paling populer di Solo yang menawarkan pengalaman bersantap dalam suasana elegan dan berkelas.

Tempat ini memadukan arsitektur kolonial dengan sentuhan desain modern yang membuat tampilannya terlihat mewah namun tetap nyaman.

Bangunannya yang luas dengan area indoor dan outdoor yang tertata rapi menjadikan Canting Londo Kitchen cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari makan malam romantis, acara keluarga, hingga pertemuan bisnis.

Suasana yang hangat semakin terasa saat malam hari ketika lampu-lampu dekoratif mulai menyala dan menciptakan atmosfer yang menenangkan.