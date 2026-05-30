13 Tempat Makan Ayam Goreng Crispy di Surabaya: Gurih, Renyah, dan Bikin Ketagihan Sejak Gigitan Pertama

JawaPos.Com - Surabaya tidak pernah kehabisan pilihan kuliner menarik untuk dicoba, termasuk urusan ayam goreng crispy yang selalu berhasil menggoda selera.

Di berbagai sudut kota, mulai dari kawasan pusat bisnis, area kampus, hingga tempat nongkrong anak muda, ada banyak tempat makan ayam goreng yang terkenal karena tekstur kulitnya yang renyah dan rasa bumbunya yang meresap sampai ke dalam daging.

Tidak hanya menawarkan rasa gurih yang kuat, banyak tempat makan ayam goreng di Surabaya juga memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari kremesan melimpah, sambal pedas menggigit, hingga racikan rempah tradisional yang membuat cita rasanya semakin istimewa.

Kuliner ayam goreng di Surabaya juga dikenal memiliki variasi yang lengkap.

Ada ayam goreng tradisional dengan bumbu khas Jawa Timur, ayam crispy ala modern dengan balutan tepung tebal, hingga ayam goreng kekinian dengan pilihan saus beragam.

Menariknya lagi, sebagian besar tempat makan ini menawarkan harga yang masih ramah di kantong sehingga cocok dijadikan pilihan makan siang, makan malam, maupun kulineran bersama keluarga dan teman.

Bagi pencinta makanan gurih dan renyah, mencari ayam goreng dengan kulit crispy sempurna tentu menjadi pengalaman kuliner yang menyenangkan.

Perpaduan kulit yang crunchy, daging ayam yang juicy, serta sambal yang menggugah selera membuat menu sederhana ini selalu punya tempat di hati banyak orang.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas tempat makan ayam goreng yang wajib dikunjungi.

1. Ayam Goreng Asli Pemuda

Ayam Goreng Asli Pemuda menjadi salah satu kuliner legendaris yang sudah lama terkenal di Surabaya dan masih memiliki banyak pelanggan setia hingga sekarang.

Tempat makan ini dikenal karena ayam gorengnya memiliki bumbu rempah yang meresap hingga ke bagian dalam daging sehingga rasa gurihnya terasa kuat di setiap gigitan.

Kulit ayamnya digoreng hingga kering dan crispy, tetapi bagian dalamnya tetap lembut dan juicy sehingga menciptakan perpaduan tekstur yang sangat nikmat saat disantap bersama nasi hangat.

Sambalnya juga menjadi salah satu daya tarik utama karena memiliki rasa pedas gurih yang pas dan cocok dipadukan dengan ayam goreng maupun kremesan renyahnya.