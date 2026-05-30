11 Tempat Makan Ayam Goreng di Jogja, Tekstur Kulit Renyah dan Gurih, Harganya Pun Ramah di Kantong

Ilustrasi ayam goreng di Jogja. (Magnific)
JawaPos.Com - Jogja selalu punya daya tarik kuliner yang membuat banyak orang ingin kembali datang.
Tidak hanya terkenal dengan gudeg dan angkringannya, Yogyakarta juga memiliki banyak tempat makan ayam goreng yang terkenal lezat dengan harga yang masih bersahabat.
Mulai dari ayam goreng kampung berbumbu tradisional hingga ayam crispy modern dengan tekstur super renyah, semuanya bisa ditemukan dengan mudah di berbagai kawasan Jogja.
Kuliner ayam goreng di Jogja memiliki ciri khas pada penggunaan bumbu rempah yang meresap hingga ke dalam daging.
Ditambah sambal pedas, kremesan gurih, dan lalapan segar, menu ayam goreng di kota ini selalu berhasil menggugah selera.
Menariknya lagi, banyak tempat makan ayam goreng di Jogja yang sudah berdiri sejak lama dan tetap ramai karena kualitas rasa yang konsisten.
Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas tempat makan ayam goreng di Jogja yang wajib dicoba,
1. Ayam Goreng Suharti
Ayam Goreng Suharti menjadi salah satu tempat makan ayam goreng legendaris di Jogja yang hampir selalu ramai pengunjung, baik warga lokal maupun wisatawan.
Tempat ini terkenal dengan ayam goreng berbumbu khas Jawa yang gurih dan meresap hingga ke bagian dalam daging.
Kulit ayamnya memiliki tekstur crispy yang tipis tetapi tetap renyah saat disantap, sementara bagian dalam dagingnya tetap empuk dan juicy sehingga terasa nikmat di setiap gigitan.
Kremesan gurih yang melimpah menjadi salah satu ciri khas utama tempat ini dan sering menjadi favorit pelanggan karena teksturnya sangat renyah saat disantap bersama nasi hangat.
Sambal pedas dan lalapan segar juga membuat rasa ayam goreng semakin lengkap dan menggugah selera.
Selain ayam goreng, tersedia pula menu pelengkap seperti tahu, tempe, ati ampela, dan sayur asam yang cocok untuk makan bersama keluarga.
Tempat makannya luas dan nyaman sehingga sering dijadikan pilihan makan bersama rombongan maupun keluarga besar.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat