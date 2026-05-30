11 Tempat Makan Ayam Goreng di Jogja, Tekstur Kulit Renyah dan Gurih, Harganya Pun Ramah di Kantong

Jogja selalu punya daya tarik kuliner yang membuat banyak orang ingin kembali datang.

Tidak hanya terkenal dengan gudeg dan angkringannya, Yogyakarta juga memiliki banyak tempat makan ayam goreng yang terkenal lezat dengan harga yang masih bersahabat.

Mulai dari ayam goreng kampung berbumbu tradisional hingga ayam crispy modern dengan tekstur super renyah, semuanya bisa ditemukan dengan mudah di berbagai kawasan Jogja.

Kuliner ayam goreng di Jogja memiliki ciri khas pada penggunaan bumbu rempah yang meresap hingga ke dalam daging.

Ditambah sambal pedas, kremesan gurih, dan lalapan segar, menu ayam goreng di kota ini selalu berhasil menggugah selera.

Menariknya lagi, banyak tempat makan ayam goreng di Jogja yang sudah berdiri sejak lama dan tetap ramai karena kualitas rasa yang konsisten.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas tempat makan ayam goreng di Jogja yang wajib dicoba,

1. Ayam Goreng Suharti

Ayam Goreng Suharti menjadi salah satu tempat makan ayam goreng legendaris di Jogja yang hampir selalu ramai pengunjung, baik warga lokal maupun wisatawan.

Tempat ini terkenal dengan ayam goreng berbumbu khas Jawa yang gurih dan meresap hingga ke bagian dalam daging.

Kulit ayamnya memiliki tekstur crispy yang tipis tetapi tetap renyah saat disantap, sementara bagian dalam dagingnya tetap empuk dan juicy sehingga terasa nikmat di setiap gigitan.

Kremesan gurih yang melimpah menjadi salah satu ciri khas utama tempat ini dan sering menjadi favorit pelanggan karena teksturnya sangat renyah saat disantap bersama nasi hangat.

Sambal pedas dan lalapan segar juga membuat rasa ayam goreng semakin lengkap dan menggugah selera.

Selain ayam goreng, tersedia pula menu pelengkap seperti tahu, tempe, ati ampela, dan sayur asam yang cocok untuk makan bersama keluarga.