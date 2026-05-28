Ingin Kulineran yang Nyaman? Ini 12 Tempat Makan Enak dengan View Pantai di Jogja

JawaPos.com - Kawasan pantai selatan Yogyakarta memiliki banyak destinasi kuliner menarik yang menyuguhkan perpaduan cita rasa lezat dengan panorama laut yang menawan. Mulai dari restoran yang berada di area perbukitan hingga kafe pinggir pantai bernuansa tropis ala Bali, semuanya siap memberikan pengalaman bersantap yang memanjakan lidah dan mata.

Beragam sajian, terutama hidangan seafood segar, menjadi daya tarik utama kuliner di wilayah ini. Ditambah dengan suasana alam yang asri dan menenangkan, momen makan bersama keluarga atau teman terasa semakin berkesan.

Mengutip dari Wisatamu dan tripzilla.id pada Kamis (28/5), berikut 12 rekomendasi tempat makan dengan view pantai terbaik dan cita rasa paling lezat di Jogja.

1. Obelix Sea View

Obelix Sea View menawarkan restoran bernama Element Restaurant yang menyajikan menu khas Indonesia seperti sop iga, nasi goreng, dan sate, serta hidangan internasional seperti pizza, steak, dan pasta.

Pemandangan laut selatan Jawa bisa dinikmati langsung dari area rooftop yang menjulang di atas bukit, berlokasi di Giricahyo, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, buka Senin–Jumat pukul 09.00–21.00 WIB dan Sabtu–Minggu pukul 08.00–22.00 WIB.

2. Puncak Segoro

Puncak Segoro berdiri di atas tebing tinggi di kawasan Girikarto, Panggang, Gunungkidul, dengan tiga lantai yang menawarkan panorama laut lepas yang indah dari bangku-bangku di area terbuka.

Menu favorit berupa seafood platter lengkap dengan udang, cumi, dan ikan bakar tersedia dengan harga Rp25.000–Rp100.000, dan buka setiap hari mulai pukul 08.00–18.00 WIB.