15 Kuliner Ayam Goreng Paling Recommended di Jakarta dengan Sambal Nikmat dan Kulit Renyah, Bikin Nafsu Makan Meningkat!

JawaPos.Com - Jakarta selalu menjadi surga kuliner yang menawarkan berbagai pilihan makanan lezat dari berbagai daerah di Indonesia.

Di tengah padatnya aktivitas ibu kota, ayam goreng menjadi salah satu menu favorit yang paling sering dicari karena rasanya yang gurih, praktis, dan cocok disantap kapan saja.

Mulai dari ayam goreng tradisional dengan bumbu rempah khas Nusantara hingga ayam crispy modern dengan sambal super pedas, semuanya dapat dengan mudah ditemukan di berbagai sudut Jakarta.

Kuliner ayam goreng di Jakarta memiliki daya tarik tersendiri karena banyak tempat makan menghadirkan perpaduan tekstur kulit yang renyah dengan sambal khas yang menggoda selera.

Tidak sedikit tempat makan yang selalu dipadati pelanggan saat jam makan siang maupun malam karena cita rasanya yang konsisten dan porsinya yang mengenyangkan.

Selain itu, banyak tempat makan ayam goreng di Jakarta juga menawarkan harga yang cukup variatif sehingga cocok untuk mahasiswa, pekerja kantoran, hingga keluarga.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas rekomendasi kuliner ayam goreng di Jakarta dengan sambal nikmat dan kulit renyah yang bikin nafsu makan meningkat.

1. Ayam Goreng Berkah Rachmat

Ayam Goreng Berkah Rachmat dikenal sebagai salah satu tempat makan ayam goreng legendaris di Jakarta yang selalu ramai pembeli, terutama saat jam makan siang dan malam.

Tempat ini terkenal dengan ayam goreng berbumbu kuning khas yang meresap hingga ke dalam daging sehingga rasa gurih rempahnya terasa kuat di setiap gigitan.

Kulit ayamnya memiliki tekstur renyah dan garing, sementara bagian dalam daging tetap lembut dan juicy saat disantap bersama nasi hangat.

Sambal bawangnya juga menjadi salah satu daya tarik utama karena memiliki rasa pedas yang kuat dan cocok dipadukan dengan ayam goreng maupun lalapan segar.

Selain ayam goreng, tersedia juga berbagai menu tambahan seperti tahu, tempe, ati ampela, dan kremesan yang membuat pengalaman makan semakin lengkap.

Suasana tempat makan cukup sederhana tetapi nyaman untuk makan bersama keluarga maupun teman.