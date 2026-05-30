10 Kuliner Ayam Goreng di Bandung dengan Sambal Nikmat dan Kulit Renyah, Bumbu dan Rempahnya pun Meresap Bikin Nagih!

JawaPos.Com - Bandung tidak pernah kehabisan pilihan kuliner yang menggoda selera. Selain terkenal dengan seblak, batagor, dan aneka jajanan kekinian, Kota Kembang juga memiliki banyak tempat makan ayam goreng yang selalu ramai pembeli.

Mulai dari ayam goreng tradisional berbumbu rempah khas Sunda hingga ayam crispy modern dengan sambal super pedas, semuanya bisa ditemukan dengan mudah di berbagai sudut Bandung.

Kuliner ayam goreng di Bandung memiliki cita rasa yang khas karena banyak tempat makan menggunakan bumbu gurih yang meresap hingga ke dalam daging.

Ditambah sambal nikmat, lalapan segar, dan tekstur kulit ayam yang renyah, menu ayam goreng di Bandung selalu berhasil meningkatkan nafsu makan sejak suapan pertama.

Tidak heran jika beberapa tempat makan ayam goreng di kota ini menjadi favorit mahasiswa, wisatawan, hingga keluarga karena rasanya yang konsisten dan harganya yang masih bersahabat.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh rekomendasi kuliner ayam goreng di Bandung dengan sambal nikmat dan kulit renyah yang bikin nagih.

1. Ayam Goreng Suharti

Ayam Goreng Suharti menjadi salah satu tempat makan ayam goreng legendaris yang cukup populer di Bandung dan sering menjadi pilihan keluarga untuk makan bersama.

Ayam goreng di sini terkenal dengan bumbu gurih yang meresap hingga ke dalam daging sehingga rasa rempahnya terasa kuat di setiap gigitan.

Kulit ayamnya memiliki tekstur renyah dengan kremesan melimpah yang menjadi ciri khas utama dan selalu menjadi favorit pelanggan.

Selain ayam goreng original, tersedia juga berbagai menu pelengkap seperti ati ampela, tahu, tempe, dan sayur asam yang membuat santapan semakin lengkap.

Sambalnya memiliki perpaduan rasa pedas dan sedikit manis khas Jawa yang cocok dipadukan dengan nasi hangat dan lalapan segar.

Tempat makannya cukup nyaman dan luas sehingga cocok untuk makan santai bersama keluarga maupun teman.

Harga menu ayam goreng di Ayam Goreng Suharti berkisar mulai Rp30.000 hingga Rp70.000. Lokasinya berada di kawasan Jl. Cipaganti, Bandung.