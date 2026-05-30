12 Kuliner Ayam Goreng Paling Favorit di Semarang, Terkenal Enak, Murah, dan Selalu Ramai Pembeli

JawaPos.Com - Semarang tidak hanya dikenal lewat lumpia dan tahu gimbal, tetapi juga memiliki banyak tempat makan ayam goreng yang selalu ramai pembeli setiap harinya.

Mulai dari ayam goreng kampung berbumbu tradisional hingga ayam crispy kekinian dengan tekstur super renyah, semuanya bisa ditemukan dengan mudah di berbagai sudut Kota Semarang.

Menariknya lagi, banyak tempat makan ayam goreng di Semarang menawarkan harga yang cukup terjangkau sehingga cocok untuk mahasiswa, pekerja, hingga wisatawan yang ingin menikmati kuliner lezat tanpa menguras kantong.

Kuliner ayam goreng di Semarang memiliki cita rasa khas yang memadukan gurih rempah, sambal pedas menggoda, dan tekstur kulit renyah yang bikin nagih sejak gigitan pertama.

Beberapa tempat bahkan sudah berdiri sejak lama dan tetap menjadi favorit karena rasa ayam gorengnya yang konsisten serta porsinya yang mengenyangkan.

Tidak heran jika tempat-tempat makan ini hampir selalu dipenuhi pelanggan, terutama saat jam makan siang dan malam.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi kuliner ayam goreng paling favorit di Semarang yang terkenal enak, murah, dan selalu ramai pembeli.

1. Ayam Goreng Pak Supar

Ayam Goreng Pak Supar menjadi salah satu tempat makan ayam goreng legendaris di Semarang yang sudah lama dikenal oleh warga lokal maupun wisatawan.

Tempat ini terkenal dengan ayam goreng berbumbu gurih yang meresap hingga ke tulang sehingga rasa rempahnya terasa kuat di setiap gigitan.

Kulit ayamnya memiliki tekstur renyah dengan warna keemasan yang menggugah selera, sementara bagian dalam dagingnya tetap lembut dan juicy saat disantap bersama nasi hangat.

Sambal terasi dan kremesan gurih menjadi pelengkap yang membuat cita rasanya semakin nikmat.

Selain ayam goreng, tersedia juga menu tambahan seperti ati ampela, tahu, tempe, dan lalapan segar yang membuat santapan terasa lebih lengkap.

Tempat makan ini cukup nyaman untuk makan bersama keluarga maupun teman dan sering ramai terutama saat jam makan siang.