Resep Bola Ayam Keju Crispy, Camilan Gurih Lumer yang Praktis Dibuat

JawaPos.com - Buat kamu yang sedang mencari ide camilan praktis namun tetap lezat, resep bola ayam keju crispy ini wajib dicoba di rumah. Perpaduan daging ayam giling, ham sapi, dan keju lumer di bagian tengah menciptakan rasa gurih yang bikin nagih. Tekstur luarnya renyah berkat balutan tepung roti, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan juicy.



Resep ini juga cocok dijadikan menu bekal anak, teman santai sore, hingga ide jualan frozen food rumahan. Cara membuatnya pun cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak bahan. Dengan teknik sederhana, kamu sudah bisa menghasilkan camilan ala restoran yang menggugah selera.



Kunci kelezatan bola ayam keju crispy terletak pada penggunaan bumbu yang pas dan proses pelapisan tepung agar hasil gorengan lebih renyah tahan lama. Keju oles di bagian tengah memberikan sensasi creamy saat digigit. Agar hasilnya maksimal, gunakan minyak panas dengan api sedang supaya bagian luar matang merata tanpa membuat isiannya pecah.



Dilansir dari @hello.itsmillie selain digoreng langsung, adonan bola ayam ini juga bisa disimpan sebagai stok frozen food. Simpan di freezer setelah dibalur tepung roti, lalu goreng kapan saja saat ingin menikmati camilan praktis. Sangat cocok untuk kamu yang punya aktivitas padat tetapi tetap ingin menyajikan makanan homemade untuk keluarga.



Menu ini semakin nikmat jika disajikan bersama saus sambal, mayones, atau saus keju favorit. Rasanya gurih, creamy, dan renyah dalam satu gigitan. Tidak heran jika resep viral ala media sosial ini banyak dicoba karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya anti ribet.



Bahan-Bahan

150 gram daging ayam giling

1 pcs ham sapi

2 siung bawang putih

1 sdm tepung tapioka

1 sdm saus tiram

1 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt lada putih bubuk

20 gram keju oles

Tepung terigu secukupnya

1 butir telur

Tepung roti secukupnya



Cara Membuat

1. Masukkan daging ayam giling, ham sapi, bawang putih parut, tepung tapioka, saus tiram, kaldu ayam bubuk, dan lada putih bubuk ke dalam wadah. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

2. Ambil sedikit adonan, lalu bentuk bulat dan isi bagian tengahnya dengan keju oles.

3. Balur adonan dengan tepung terigu, celupkan ke telur, lalu lapisi menggunakan tepung roti hingga merata.

4. Goreng dalam minyak panas menggunakan api sedang hingga berwarna kuning keemasan dan matang sempurna.

5. Angkat dan tiriskan, lalu sajikan selagi hangat agar keju tetap lumer.



Resep bola ayam keju crispy ini bisa menjadi pilihan camilan favorit di rumah karena rasanya gurih dan cara membuatnya sangat mudah. Cocok untuk sajian keluarga maupun ide jualan kekinian yang menguntungkan.