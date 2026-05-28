Resep Gulai Kambing Empuk dengan Kuah Santan Rempah yang Kaya Rasa dan Menggoda Selera Sejak Suapan Pertama

Ilustrasi gulai kambing. (magnific)
JawaPos.Com - Gulai kambing menjadi salah satu hidangan khas Nusantara yang selalu berhasil menggugah selera lewat aroma rempahnya yang kuat dan kuah santannya yang gurih.
Menu ini sering hadir dalam berbagai acara spesial, mulai dari makan bersama keluarga, perayaan hari besar, hingga jamuan untuk tamu.
Perpaduan daging kambing yang empuk dengan racikan bumbu tradisional membuat gulai kambing memiliki cita rasa kaya dan begitu melekat di lidah.
Tidak heran jika sajian ini menjadi favorit banyak orang, terutama bagi pecinta olahan daging berbumbu medok.
Kunci utama gulai kambing yang lezat terletak pada proses memasak dan pemilihan rempah-rempahnya.
Penggunaan jahe, kunyit, ketumbar, jintan, hingga bunga lawang mampu menghasilkan kuah yang harum, hangat, dan terasa kompleks.
Selain itu, teknik presto pada iga kambing juga membantu membuat tekstur daging lebih empuk tanpa menghilangkan cita rasa khasnya.
Ditambah sentuhan santan yang lembut, kuah gulai menjadi semakin nikmat saat disantap bersama nasi putih hangat, sambal rawit hijau, dan taburan bawang goreng.
