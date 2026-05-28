Resep Sup Iga Sapi Kuah Bening dengan Kaldu Medok dan Isian Melimpah yang Mengenyangkan

Ilustrasi sup iga sapi. (Pexels/ Fadli Octora Channel )
JawaPos.Com - Sup iga sapi menjadi salah satu hidangan favorit banyak orang karena memiliki kuah hangat yang gurih serta potongan daging iga yang empuk dan kaya rasa.
Menu ini sangat cocok disajikan sebagai hidangan keluarga, terutama saat cuaca dingin atau ketika ingin menikmati makanan berkuah yang terasa ringan namun tetap mengenyangkan.
Perpaduan kaldu sapi yang kaya dengan aroma rempah seperti pala, cengkih, kapulaga, dan jahe membuat sup iga sapi memiliki cita rasa yang begitu khas dan menggugah selera sejak pertama kali disajikan.
Keistimewaan sup iga sapi terletak pada proses perebusan iga yang dilakukan hingga benar-benar empuk sehingga sari daging menyatu sempurna ke dalam kuah.
Teknik memasak menggunakan presto membantu mempercepat proses pelunakan daging tanpa menghilangkan rasa gurih alaminya.
Ditambah potongan kentang dan wortel yang lembut, sup iga sapi terasa semakin nikmat dan cocok disantap bersama nasi hangat, sambal rawit, serta perasan jeruk nipis untuk memberikan rasa segar.
Selain lezat, sup iga sapi juga menjadi hidangan yang sering dipilih untuk acara makan bersama keluarga karena porsinya yang cukup banyak dan rasanya disukai berbagai kalangan.
Aroma kuah kaldu yang harum berpadu dengan taburan bawang goreng, daun bawang, dan seledri membuat hidangan ini terasa semakin istimewa.
