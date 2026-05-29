Resep Sambal Bawang Khas Bu Rudy untuk 50 Porsi yang Cocok Buat Stok Pendamping Lauk Harian dan Jualan

Ilustrasi sambal bawang (Instagram @dapursaturasa_) JawaPos.com - Sambal bawang khas Surabaya memang punya cita rasa yang sulit dilupakan. Salah satu yang paling populer tentu sambal bawang ala Bu Rudy yang terkenal dengan rasa pedas, gurih, dan aroma bawang yang kuat.

Sambal ini cocok dijadikan stok di rumah, pelengkap lauk, hingga ide jualan rumahan karena tahan lama dan disukai banyak orang.

Kalau ingin membuat sambal bawang dalam jumlah besar, resep 50 porsi ini bisa jadi pilihan. Proses pembuatannya cukup mudah, menggunakan bahan sederhana dengan hasil sambal yang mantap dan bikin makan makin lahap.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep sambal bawang ala Bu Rudy yang bisa kamu bikin sendiri di rumah.

Bahan Sambal Bawang Khas Bu Rudy 50 Porsi

Bahan Utama

- 625 gram bawang merah

- 1 kilogram cabai rawit merah

- 35 gram bawang putih

- Minyak goreng secukupnya

Bumbu Tambahan

- 3 sendok teh terasi udang Madura

- 150 ml air

- 4 sendok teh garam

- 5 sendok makan gula pasir

- 4 sendok teh kaldu jamur

Cara Membuat Sambal Bawang Khas Bu Rudy

Siapkan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah. Setelah dicuci bersih, masukkan semua bahan ke dalam chopper atau ulekan.

Giling bahan sambal secara kasar tanpa tambahan air agar tekstur sambal tetap khas dan tidak terlalu halus.

Panaskan minyak goreng secukupnya di wajan besar, lalu masukkan sambal yang sudah digiling kasar.