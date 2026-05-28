Resep Tongseng Sapi Empuk dan Juicy dengan Perpaduan Santan, Rempah, dan Cabai yang Pas

Ilustrasi tongseng sapi. (Pexels/ Firman Marek_Brew)
JawaPos.Com - Tongseng sapi menjadi salah satu hidangan khas Nusantara yang terkenal dengan cita rasa gurih, manis, dan kaya rempah dalam satu sajian.
Kuahnya yang hangat berpadu dengan santan dan berbagai bumbu tradisional menciptakan rasa yang begitu kuat dan menggugah selera sejak suapan pertama.
Hidangan ini sangat cocok dinikmati saat makan siang maupun malam bersama keluarga, terutama ketika disajikan hangat dengan nasi putih dan taburan bawang goreng.
Perpaduan irisan kol, cabai rawit, tomat, dan daun bawang juga membuat rasa tongseng semakin segar dan nikmat.
Berbeda dengan gulai biasa, tongseng memiliki karakter kuah yang lebih ringan namun tetap kaya rasa karena menggunakan kecap manis dan aneka rempah aromatik seperti serai, kayu manis, bunga lawang, kapulaga, hingga pala.
Penggunaan daging sengkel atau iga sapi membuat tekstur daging terasa empuk dan juicy setelah dimasak menggunakan presto.
Selain menghasilkan rasa yang meresap, proses memasak ini juga membuat kuah menjadi lebih kaya karena sari daging menyatu sempurna dengan bumbu.
Keistimewaan tongseng sapi terletak pada perpaduan rasa gurih santan, manis kecap, dan pedas cabai rawit yang seimbang.
Aroma rempah yang harum saat proses memasak juga menjadi daya tarik tersendiri yang membuat siapa saja tidak sabar untuk segera mencicipinya.
