Resep Sate Maranggi Tanpa Pelunak dengan Tekstur Lembut dan Bumbu Kecap yang Meresap Sempurna

Ilustrasi sate maranggi. (Pexels/ Firman Marek_Brew)
JawaPos.Com - Sate Maranggi menjadi salah satu kuliner khas Sunda yang begitu populer karena memiliki cita rasa gurih manis dengan aroma bakaran yang sangat khas.
Hidangan ini paling banyak dijumpai di daerah Purwakarta dan dikenal sebagai salah satu sajian sate yang memiliki karakter rasa berbeda dibanding sate pada umumnya.
Jika sate lain biasanya disajikan dengan bumbu kacang atau kecap setelah dibakar, Sate Maranggi justru mengandalkan proses marinasi bumbu sebelum dipanggang sehingga rasa rempahnya lebih meresap hingga ke dalam daging.
Keistimewaan Sate Maranggi terletak pada perpaduan bumbu tradisional seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar sangrai, lengkuas, hingga air asam jawa yang menciptakan rasa gurih, manis, dan sedikit segar dalam setiap gigitan.
Penggunaan kecap manis dan gula merah juga membuat permukaan sate menjadi lebih karamelisasi saat dipanggang sehingga menghasilkan aroma smokey yang menggoda selera.
Tekstur daging yang empuk dengan lapisan bumbu yang meresap membuat sate ini sangat nikmat disantap bersama nasi timbel atau lontong hangat.
Tidak hanya cocok untuk menu makan bersama keluarga, Sate Maranggi juga sering menjadi pilihan utama saat acara bakar-bakaran karena proses memasaknya sederhana namun menghasilkan rasa yang istimewa.
Ditambah sambal tomat rawit yang pedas segar dan perasan jeruk limau, cita rasa sate terasa semakin lengkap dan menggugah selera.
Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep sate maranggi yang menghasilkan sekitar 12 tusuk sate dengan rasa autentik khas Purwakarta yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Resep Sate Maranggi (12 tusuk)
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat