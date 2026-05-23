11 Spot Kuliner Dekat Stasiun Tugu Jogja, Suguhkan View Menarik, Instagramable, dan Cita Rasa Juara!

JawaPos.Com - Stasiun Tugu Jogja atau Yogyakarta selalu menjadi salah satu titik pertama yang disambangi wisatawan saat tiba di Kota Gudeg.

Lokasinya yang berada di pusat kota membuat kawasan sekitarnya hidup hampir sepanjang hari, dipenuhi hotel, area wisata, pusat belanja, hingga deretan tempat makan dengan konsep yang beragam.

Bagi pelancong yang baru turun dari kereta, menemukan tempat makan enak tanpa harus menempuh perjalanan jauh tentu menjadi keuntungan tersendiri.

Apalagi kawasan sekitar Stasiun Tugu memang dikenal sebagai salah satu area paling nyaman untuk berburu kuliner karena banyak pilihan tempat makan dengan suasana menarik dan menu yang cocok untuk berbagai selera.

Kemudian yang membuat area ini semakin menarik adalah pilihan tempat makannya tidak hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman makan yang ditawarkan.

Ada restoran dengan desain estetik yang cocok untuk bersantai, spot kuliner dengan nuansa khas Jogja yang kental, tempat makan modern dengan ambience nyaman serta instagramable, hingga lokasi yang menyuguhkan suasana kota yang hidup terutama saat malam hari.

Hal inilah yang membuat kawasan sekitar Stasiun Tugu tidak hanya ideal untuk makan cepat sebelum melanjutkan perjalanan, tetapi juga cocok untuk dijadikan destinasi kuliner santai bersama keluarga, pasangan, maupun teman.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas spot kuliner di dekat stasiun tugu Jogja yang wajib dicoba, karena menyuguhkan view menarik, instagramable hingga cita rasa yang memanjakan lidah.

1. Roaster and Bear

Kalau mencari tempat makan dengan suasana modern, nyaman, dan memiliki desain interior yang menarik, Roaster and Bear menjadi salah satu pilihan favorit di sekitar Stasiun Tugu Yogyakarta.

Lokasinya yang strategis membuat tempat ini sering dikunjungi wisatawan yang baru tiba di Jogja maupun mereka yang sedang mencari tempat makan santai di pusat kota.

Daya tarik utama tempat ini terletak pada konsep interiornya yang modern dengan sentuhan dekorasi yang hangat dan estetik.

Suasana yang nyaman membuatnya cocok untuk berbagai aktivitas, mulai dari sarapan, brunch, makan siang, hingga makan malam bersama keluarga atau teman.

Banyak pengunjung juga memilih tempat ini sebagai lokasi untuk bersantai sambil menikmati suasana kota.