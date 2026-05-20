14 Rekomendasi Kuliner Nikmat di Pakuwon Mall Surabaya, Tempat Makan yang Dijamin Pengen Balik Lagi

JawaPos.com - Pakuwon Mall di Surabaya dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang menyimpan begitu banyak pilihan tempat makan nikmat.

Dari Chinese food autentik hingga restoran Jepang premium, semua tersedia dalam satu kawasan yang mudah dijangkau oleh siapa saja.

Pilihan kuliner di kawasan ini sangat beragam mulai dari menu kaki lima hingga restoran all you can eat bergaya internasional.

Dilansir dari laman pakuwoncity.com dan PT Suparma Tbk pada Rabu (20/5), berikut 14 rekomendasi kuliner tempat makan paling nikmat di Pakuwon Mall Surabaya.

1. Top Noodle House & Kitchen

Top Noodle House & Kitchen menyajikan berbagai menu Chinese food dengan harga terjangkau mulai Rp20.000, mencakup olahan mie seperti yammie, bakmie, dan kwetiaw, serta menu nasi, ayam, bebek, sapi, dan seafood.

Berlokasi di Pakuwon City Mall, Jalan Raya Laguna KJW Putih Tambak, Mulyorejo, buka setiap hari mulai pukul 10.00–22.00 WIB dengan pilihan menu personal maupun menu ala carte untuk makan bersama.

2. Fore Coffee

Fore Coffee adalah kedai kopi startup Indonesia yang menggabungkan konsep futuristik dan ramah lingkungan, menawarkan berbagai menu kopi berbasis espresso dan minuman campuran susu serta sirup termasuk menu spesial Rose Latte.