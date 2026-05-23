9 Kuliner Legendaris Dekat Stasiun Solo Balapan yang Tetap Eksis dan Selalu Diburu Pecinta Makanan

JawaPos.Com - Selain dikenal sebagai Kota The Spirit of Jawa, Kota Solo juga dikenal sebagai kota dengan tradisi kuliner legendaris yang kuat dan penuh cerita.

Tidak sedikit makanan legendaris di kota ini yang sudah bertahan puluhan tahun dan tetap ramai oleh pelanggan setia, baik warga lokal maupun wisatawan.

Salah satu kawasan yang menarik untuk berburu kuliner adalah area di dekat Stasiun Solo Balapan.

Sebagai salah satu stasiun utama di Kota Surakarta, kawasan ini selalu ramai oleh penumpang kereta, pelancong, hingga pekerja yang datang dan pergi setiap hari.

Kondisi ini membuat area sekitarnya berkembang menjadi salah satu titik kuliner yang menarik karena banyak tempat makan legendaris yang mudah dijangkau tanpa harus pergi terlalu jauh dari stasiun.

Bagi wisatawan, berburu kuliner dekat stasiun tentu menjadi pilihan yang praktis.

Setelah perjalanan panjang, biasanya yang dicari adalah makanan enak yang lokasinya dekat, mudah ditemukan, dan punya cita rasa yang memang layak dicoba.

Kabar baiknya, sekitar Solo Balapan punya banyak pilihan makanan khas Solo yang sudah lama dikenal luas, mulai dari nasi liwet, timlo, soto, tengkleng, hingga aneka sajian tradisional yang tetap mempertahankan rasa khasnya hingga sekarang.

Tempat-tempat ini bukan sekadar populer, tetapi juga masih aktif beroperasi dan terus menjadi tujuan kuliner banyak orang.

Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan rekomendasi kuliner legendaris di dekat Stasiun Solo Balapan yang wajib dicoba.

1. Timlo Sastro

Kalau berbicara tentang kuliner legendaris Solo yang wajib dicoba, Timlo Sastro hampir selalu menjadi nama pertama yang direkomendasikan.

Tempat makan yang telah dikenal selama puluhan tahun ini menjadi salah satu ikon kuliner Kota Solo dan sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

Lokasinya yang berada tidak jauh dari kawasan Pasar Gede membuatnya mudah dijangkau oleh pengunjung yang baru tiba di kota maupun yang sedang berwisata di pusat Solo.