9 Spot Sate Padang Legendaris di Jakarta yang Terkenal dengan Bumbu Autentik Khas Sumatera Barat

Ilustrasi Sate Padang Ajo Ramon di Jakarta. (Google Maps/Harli Arbian)
JawaPos.Com - Sate Padang menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang selalu punya tempat istimewa di hati pencinta makanan berbumbu kuat.
Berbeda dari sate pada umumnya yang identik dengan bumbu kacang atau kecap, sate Padang hadir dengan ciri khas kuah kental kaya rempah yang menjadi identitas utamanya.
Perpaduan rasa gurih, pedas, aroma rempah yang khas, serta potongan daging sapi empuk yang disajikan bersama lontong membuat kuliner khas Sumatera Barat ini selalu menggoda selera, terutama saat dinikmati hangat di waktu sore atau malam hari.
Sebagai kota dengan pilihan kuliner yang sangat beragam, Jakarta punya banyak spot sate Padang yang sudah dikenal luas dan memiliki pelanggan setia.
Mulai dari warung legendaris yang sudah lama berdiri hingga tempat makan favorit yang ramai dikunjungi pencinta kuliner Minang, semuanya menawarkan karakter rasa yang berbeda.
Ada yang terkenal dengan kuah lebih pedas dan pekat, ada juga yang menawarkan rasa gurih yang lebih seimbang sehingga cocok untuk berbagai selera.
DIlansir dari Google Maps, inilah sembilan spot sate padang paling legendaris di Jakarta yang wajib di coba.
1. Sate Padang Ajo Ramon
Sate Padang Ajo Ramon menjadi salah satu nama legendaris yang sangat dikenal oleh para pencinta sate Padang di Jakarta.
Tempat makan ini sudah lama memiliki reputasi kuat berkat kuah sate yang kental, kaya rempah, dan memiliki rasa gurih yang konsisten dari waktu ke waktu.
Potongan daging sapi dan lidah yang digunakan terkenal empuk dengan proses pengolahan yang matang sehingga bumbu terasa meresap hingga ke dalam.
Aroma rempah khas Minang yang kuat menjadi daya tarik utama yang membuat banyak pelanggan rela datang kembali.
Selain rasa sate yang autentik, tempat ini juga sering dipilih untuk makan malam bersama keluarga maupun teman karena porsinya cukup memuaskan.
Suasana sederhana khas warung sate Padang justru memberikan pengalaman kuliner yang terasa lebih autentik.
Menu yang tersedia umumnya dibanderol sekitar Rp30.000 hingga Rp60.000 tergantung pilihan lauk dan porsi, dengan lokasi di Jalan Cipaku I Nomor 2, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
