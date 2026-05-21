11 Kuliner Legendaris dan Viral di Pekanbaru yang Wajib Dicoba, Jajanan Khas hingga Kopi Ikonik

JawaPos.com - Kota Pekanbaru tidak hanya dikenal sebagai pusat bisnis di Riau, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang menggugah selera.
Mulai dari hidangan khas Melayu, olahan ikan patin, mie tradisional, sampai jajanan manis legendaris, semuanya bisa ditemukan di kota ini.
Bagi pecinta wisata kuliner, berikut rekomendasi kuliner enak, legendaris, sekaligus viral di Pekanbaru seperti dilansir dari YouTube 10 Best Id.
1. Pondok Patin H. M. Yunus
Belum lengkap rasanya datang ke Pekanbaru tanpa mencicipi sajian patin di tempat makan legendaris ini.
Menu andalannya adalah gulai ikan patin dengan kuah kaya rempah khas Melayu yang gurih, sedikit asam, dan begitu meresap.
Tempat ini juga terkenal dengan suasana rumah kayu tradisional Melayu yang masih dipertahankan hingga sekarang.
Alamat: Jl. Kaharuddin Nst No.1, Simpang Tiga, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.
2. Pondok Masakan Khas Melayu
Pecinta masakan Melayu wajib mampir ke tempat ini. Aneka lauk seperti gulai ikan, ayam kampung, sambal belacan, hingga sayur khas Melayu disajikan dengan cita rasa autentik yang kuat.
Aroma rempahnya membuat pengalaman bersantap terasa lebih khas.
Alamat: Jl. Adisucipto No.1 kel, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.
3. Mie Sagu Ibu Tuti
Mie sagu menjadi salah satu ikon kuliner Riau yang wajib dicoba. Berbeda dari mie biasa, bahan dasarnya berasal dari sagu sehingga teksturnya lebih kenyal.
