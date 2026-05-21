8 Spot Kuliner Sate Padang Murah di Jogja, Rasa Autentik dan Porsi yang Memuaskan

JawaPos.Com - Jogja dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang nyaris tidak ada habisnya.

Di tengah dominasi gudeg, bakmi Jawa, hingga aneka angkringan yang sudah melekat sebagai identitas kota, ternyata Yogyakarta juga menyimpan banyak pilihan sate Padang yang layak masuk daftar buruan para pencinta kuliner berbumbu kuat.

Hidangan khas Minang ini punya karakter rasa yang begitu khas, mulai dari kuah kental penuh rempah, aroma gurih yang langsung menggoda sejak pertama disajikan, hingga potongan daging yang empuk berpadu sempurna dengan lontong hangat.

Tidak heran jika sate Padang menjadi salah satu comfort food favorit bagi banyak orang, terutama saat mencari santapan malam yang mengenyangkan.

Menariknya, menemukan sate Padang enak di Jogja tidak harus selalu menguras kantong.

Ada cukup banyak tempat makan yang menawarkan cita rasa autentik dengan harga yang masih ramah untuk mahasiswa, pekerja, hingga wisatawan yang ingin berburu kuliner hemat.

Mulai dari warung sederhana yang selalu ramai pelanggan hingga tempat makan yang sudah punya pelanggan setia bertahun-tahun, masing-masing menawarkan ciri khas rasa yang berbeda.

Dilansir dari Google Maps, inilah delapan spot sate padang murah dan enak di Jogja yang wajib dicoba.

1. Sate Padang Asli Kyai Mojo

Bagi pencinta sate Padang dengan rasa klasik yang autentik, Sate Padang Asli Kyai Mojo menjadi salah satu pilihan yang layak dicoba di Kota Yogyakarta.

Tempat ini dikenal dengan kuah sate yang memiliki tekstur kental dan kaya rempah khas Minang, menghadirkan perpaduan rasa gurih yang terasa seimbang di lidah.

Saat disantap bersama lontong hangat, kuahnya meresap dengan baik sehingga memberikan sensasi makan yang semakin nikmat dan memuaskan.

Potongan daging yang disajikan juga terkenal cukup empuk dengan bumbu yang terasa hingga ke bagian dalam.

Tempat ini sering menjadi tujuan makan siang maupun makan malam karena lokasinya strategis dan mudah dijangkau dari berbagai area di Jogja.