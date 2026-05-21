6 Sate Padang Paling Dicari di Bandung, Kuahnya Kental, Dagingnya Melimpah!

JawaPos.Com - Sate Padang menjadi salah satu kuliner Nusantara yang selalu berhasil menarik perhatian pencinta makanan berbumbu kuat.

Ciri khas kuah kental kaya rempah, potongan daging sapi yang empuk, serta perpaduan rasa gurih dan pedas menjadikan kuliner khas Sumatera Barat ini punya karakter yang berbeda dibanding sate pada umumnya.

Tidak heran jika sate Padang selalu jadi pilihan favorit untuk makan sore hingga malam, terutama saat disantap hangat bersama lontong yang lembut dan kuah rempah yang melimpah.

Di Bandung, pilihan sate Padang cukup beragam dan tersebar di berbagai kawasan kota.

Mulai dari tempat makan legendaris yang sudah lama dikenal pencinta kuliner hingga warung favorit yang ramai pembeli setiap malam, semuanya menawarkan karakter rasa yang berbeda.

Ada yang terkenal dengan kuah yang lebih pekat dan pedas, ada pula yang menawarkan rasa gurih yang lebih seimbang sehingga cocok untuk berbagai selera.

Dilansir dari Google Maps, inilah enam sate padang yang paling dicari di Bandung, wajib di coba karena kuahnya kental, khas dengan daging yang melimpah.

1. Sate Padang Pak Datuk

Sate Padang Pak Datuk menjadi salah satu pilihan favorit di pusat Kota Bandung bagi pencinta sate Padang dengan cita rasa autentik khas Minang.

Tempat ini cukup dikenal karena kuah sate yang kental dengan aroma rempah yang kuat dan menggugah selera sejak pertama disajikan.

Potongan daging sapi yang digunakan terkenal empuk dengan bumbu yang meresap, sehingga cocok dinikmati bersama lontong hangat dan siraman kuah melimpah.

Selain rasa yang konsisten, tempat ini juga sering menjadi tujuan makan malam karena porsinya cukup mengenyangkan dan cocok untuk santapan santai bersama teman maupun keluarga.

Suasana sederhana khas warung sate Padang justru memberikan pengalaman kuliner yang terasa lebih autentik bagi para pengunjung.

Untuk menikmati menu di sini, Anda biasanya perlu menyiapkan sekitar Rp25.000 hingga Rp50.000, dengan lokasi di Jalan Cikapundung Barat Nomor 1, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung.