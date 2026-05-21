8 Kuliner Sate Padang Terlaris di Semarang, Cita Rasa Rempahnya Sangat Khas dan Berkarakter, Cocok untuk Kuliner Malam Bersama Keluarga

JawaPos.Com - Sate Padang menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang selalu punya penggemar setia, terutama bagi pencinta makanan dengan cita rasa rempah yang kuat dan berkarakter.

Berbeda dari sate pada umumnya yang identik dengan bumbu kacang atau kecap, sate Padang hadir dengan ciri khas kuah kental berwarna kuning keemasan hingga kemerahan yang kaya akan rempah, berpadu dengan potongan daging sapi yang empuk dan lontong sebagai pelengkap.

Perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang khas membuat menu ini selalu jadi pilihan menarik untuk makan malam, apalagi saat disantap hangat bersama keluarga.

Di Semarang, sate Padang menjadi salah satu kuliner malam yang cukup mudah ditemukan dan punya banyak penggemar.

Mulai dari warung sederhana di pinggir jalan hingga tempat makan yang sudah dikenal luas oleh pencinta kuliner khas Minang, semuanya menawarkan keunikan rasa masing-masing.

Ada yang terkenal dengan kuah yang lebih kental dan pedas, ada juga yang menawarkan rasa gurih yang lebih seimbang sehingga cocok untuk berbagai selera.

Karena itulah, memilih tempat sate Padang yang benar-benar enak sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi yang ingin mendapatkan pengalaman kuliner yang memuaskan.

Dilansir dari Google Maps, inilah delapan rekomendasi kuliner sate padang di Semarang yang wajib anda coba.

1. Sate Padang Ajo Manih

Sate Padang Ajo Manih menjadi salah satu tempat makan sate Padang paling populer di Semarang bagi pencinta kuliner khas Minang dengan cita rasa autentik.

Tempat ini dikenal dengan kuah sate yang kental, gurih, dan kaya rempah sehingga menghadirkan rasa khas Padang yang cukup kuat di lidah.

Potongan dagingnya juga terkenal empuk dengan ukuran yang cukup memuaskan sehingga cocok untuk santapan malam yang mengenyangkan.

Selain sate daging sapi, tersedia pula beberapa pilihan tambahan seperti lidah sapi, kerupuk kulit, dan lontong hangat yang membuat pengalaman makan terasa semakin lengkap.

Suasana tempat makannya cukup nyaman untuk makan santai bersama keluarga maupun teman.