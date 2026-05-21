8 Kedai Bakso Malang Paling Enak di Semarang: Kuah Gurih, Isian Lengkap, dan Porsi Mengenyangkan

Ilustrasi bakso malang di Semarang. (Pexels)
JawaPos.Com - Semarang tidak pernah kehabisan pilihan kuliner yang bisa memanjakan selera, mulai dari hidangan khas lokal yang sudah melegenda hingga makanan dari berbagai daerah yang mudah ditemukan di banyak sudut kota.
Di tengah populernya lumpia, tahu gimbal, nasi ayam, hingga aneka mie ayam favorit warga setempat, Bakso Malang juga menjadi salah satu kuliner yang punya banyak penggemar.
Alasannya sederhana, makanan ini menawarkan pengalaman makan yang lebih lengkap dibanding bakso biasa.
Dalam satu mangkuk, penikmat kuliner bisa menikmati perpaduan bakso daging, bakso urat, tahu isi, siomay, pangsit goreng, bakso goreng, hingga kuah kaldu hangat yang gurih dan mengenyangkan.
Kombinasi inilah yang membuat Bakso Malang cocok dinikmati kapan saja, baik saat makan siang ketika butuh santapan yang mengenyangkan maupun saat malam hari ketika ingin menikmati makanan hangat bersama keluarga.
Di Semarang, pilihan tempat makan Bakso Malang juga cukup banyak dengan karakter rasa yang beragam.
Ada yang mempertahankan cita rasa klasik dengan kuah kaldu yang kuat dan isian komplet, ada pula yang menawarkan konsep prasmanan sehingga pengunjung bisa memilih sendiri isi mangkuk sesuai selera.
Kehadiran tempat-tempat ini membuat pencinta bakso tidak perlu jauh-jauh ke Malang untuk menikmati sensasi kuliner yang familiar dan memuaskan.
Namun, memilih tempat yang benar-benar enak, masih aktif beroperasi, dan lokasinya benar-benar berada di Semarang tentu penting agar pengalaman kuliner tidak berakhir mengecewakan.
Dilansir dari Google Maps, inilah delapan kedai bakso malang paling enak dan paling ramai di Semarang yang wajib dicoba.
1. Bakso Malang Cak Yud Pleburan
Bagi pencinta Bakso Malang dengan konsep isian lengkap dan porsi yang mengenyangkan, Bakso Malang Cak Yud Pleburan menjadi salah satu pilihan yang layak dicoba di Kota Semarang.
Tempat ini dikenal dengan sajian bakso berkuah gurih yang terasa hangat dan nyaman di lidah, cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam.
Aroma kaldunya cukup terasa dengan perpaduan rasa gurih yang tidak berlebihan sehingga tetap nikmat disantap hingga suapan terakhir.
Pilihan isiannya juga cukup lengkap dan menjadi daya tarik utama tempat ini.
