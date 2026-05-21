11 Bakso Malang Paling Recomended di Jakarta, Punya Cita Rasa Khas Jawa Timur yang Bikin Candu! 

JawaPos.Com - Jakarta menjadi salah satu kota dengan pilihan kuliner paling lengkap di Indonesia.

Hampir semua jenis makanan dari berbagai daerah bisa ditemukan dengan mudah, mulai dari hidangan khas Betawi, masakan Sunda, makanan Nusantara dari Jawa Timur, hingga sajian internasional yang tersebar di berbagai kawasan kota.

Di tengah ritme kehidupan Jakarta yang serba cepat, makanan hangat dengan rasa yang akrab di lidah sering menjadi pilihan favorit untuk mengisi tenaga sekaligus menghadirkan rasa nyaman.

Salah satu yang selalu punya banyak penggemar adalah Bakso Malang, kuliner khas Jawa Timur yang dikenal bukan hanya karena kuah kaldunya yang gurih, tetapi juga karena isiannya yang jauh lebih lengkap dibanding bakso pada umumnya.

Daya tarik Bakso Malang terletak pada pengalaman makan yang terasa lebih meriah dalam satu mangkuk.

Jika bakso biasa identik dengan beberapa butir bakso dan mie, Bakso Malang menawarkan lebih banyak variasi yang membuat setiap suapan terasa berbeda.

Dalam satu porsi, biasanya ada bakso halus, bakso urat, tahu isi, siomay, pangsit goreng, bakso goreng, mie kuning, bihun, hingga kuah kaldu hangat yang kaya rasa.

Kombinasi inilah yang membuat Bakso Malang terasa begitu memuaskan, baik untuk makan siang saat butuh santapan yang mengenyangkan, makan sore ketika lapar mulai datang, maupun makan malam santai bersama keluarga.

Bagi banyak orang, terutama perantau asal Jawa Timur yang tinggal di ibu kota, semangkuk Bakso Malang sering menjadi makanan yang menghadirkan nostalgia.

Rasa kuah gurih yang khas, tekstur bakso yang kenyal, serta aroma gorengan yang menggoda mampu mengingatkan pada suasana makan di kota asal.

Tidak heran jika beberapa tempat Bakso Malang di Jakarta selalu ramai karena menjadi tujuan utama para pencinta kuliner berkuah yang ingin menikmati rasa autentik tanpa harus bepergian jauh.

Karena Jakarta sangat luas dan pilihan tempat makan terus berubah, penting untuk memilih tempat yang benar-benar masih beroperasi, punya cita rasa yang konsisten, dan memang berada di wilayah Jakarta.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi bakso malang di Jakarta dengan cita rasa khas Jawa Timur yang wajib dicoba.

1. Bakso Bakwan Malang Cak Su Kumis Rawamangun