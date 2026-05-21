8 Kuliner Bakso Malang Paling Recommended di Bandung untuk Pecinta Kuliner Nusantara Berkuah Hangat nan Gurih! 

Bandung selalu menjadi salah satu kota yang paling menarik untuk urusan kuliner.

Pilihan makanannya sangat beragam, mulai dari jajanan kaki lima yang sederhana hingga tempat makan legendaris yang sudah punya pelanggan setia selama bertahun-tahun.

Di tengah populernya seblak, batagor, mie kocok, cuanki, hingga aneka makanan khas Sunda, kuliner berkuah dari daerah lain juga punya tempat tersendiri di hati warga Bandung.

Salah satu yang cukup banyak dicari adalah Bakso Malang. Hidangan ini menjadi favorit karena menawarkan pengalaman makan yang lebih lengkap dibanding bakso biasa, baik dari segi isian maupun sensasi rasa yang didapat dalam satu mangkuk.

Daya tarik utama Bakso Malang terletak pada kelengkapan isiannya yang membuat pengalaman makan terasa jauh lebih memuaskan.

Dalam satu porsi, biasanya kamu tidak hanya mendapatkan bakso daging, tetapi juga tahu isi, siomay, pangsit goreng, bakso goreng, mie kuning, bihun, hingga kuah kaldu hangat yang gurih.

Perpaduan berbagai tekstur ini membuat setiap suapan terasa lebih kaya, mulai dari kenyalnya bakso, lembutnya tahu, hingga renyahnya gorengan.

Karena itulah, Bakso Malang sering menjadi pilihan aman untuk makan siang ketika butuh santapan yang benar-benar mengenyangkan, atau makan malam saat ingin menikmati makanan hangat yang nyaman di perut.

Bandung dengan udaranya yang cenderung sejuk juga menjadi tempat yang pas untuk menikmati semangkuk Bakso Malang hangat.

Tidak heran jika banyak tempat makan Bakso Malang di kota ini selalu ramai, baik oleh warga lokal, mahasiswa, pekerja, maupun wisatawan yang sedang berburu kuliner nusantara.

Dilansir dari Google Maps, inilah delapan kuliner bakso malang di Bandung yang wajib dicoba.

1. Bakso Malang Asli Fortuna

Nama Bakso Malang Asli Fortuna sudah lama menjadi salah satu destinasi favorit pencinta Bakso Malang di Bandung.