Leni Setya Wati
Kamis, 21 Mei 2026 | 19.15 WIB

Resep Kupat Glabed Khas Tegal, Kuliner Legendaris dengan Kuah Kental dan Gurih yang Medok Banget!

Ilustrasi kupat glabed (Instagram @dolantegal)

JawaPos.com - Kupat Glabed merupakan salah satu kuliner khas Tegal, Jawa Tengah, yang terkenal dengan kuah santannya yang kental dan gurih.

Nama “glabed” sendiri merujuk pada tekstur kuah yang lebih pekat sehingga terasa melekat di lidah saat disantap.

Hidangan tradisional ini biasanya disajikan bersama ketupat atau lontong, lalu dilengkapi sambal merah, sate kerang, taburan bawang goreng, hingga kerupuk kuning.

Perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma rempah membuat Kupat Glabed menjadi sajian yang banyak diburu pecinta kuliner tradisional.

Jika ingin membuatnya sendiri di rumah, berikut resep lengkap Kupat Glabed khas Tegal seperti dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan Kupat Glabed Khas Tegal

- 1,5 papan tempe segar, potong-potong
- 1 liter santan dari 1/2 butir kelapa
- 1 batang serai, memarkan
- 5 lembar daun salam
- 25 gram lengkuas, memarkan
- 2 sendok teh ketumbar bubuk
- 2 sendok teh gula pasir
- 2 sendok teh kaldu jamur
- 3 sendok makan tepung beras, larutkan dengan air
- 2 sendok teh garam

Bumbu Halus

- 100 gram bawang merah
- 50 gram bawang putih
- 5 butir kemiri sangrai
- 25 gram kunyit
- 10 gram kencur

Pelengkap

- Ketupat atau lontong
- Bawang merah goreng
- Sate kerang
- Sambal merah
- Kerupuk kuning

Cara Membuat Kupat Glabed Khas Tegal

Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, kunyit, dan kencur hingga lembut.

