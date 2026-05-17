Resep Pepes Daging Jamur Tiram, Praktis Dibuat dan Lezat Disajikan

JawaPos.com – Jika kamu sedang mencari hidangan sehat tanpa minyak namun tetap lezat, pepes daging jamur tiram bisa menjadi pilihan yang tepat.
Kombinasi daging sapi dan jamur tiram yang dibumbui aneka rempah, lalu dibungkus daun pisang dan dikukus, menghasilkan sajian khas Nusantara dengan aroma harum serta cita rasa gurih yang khas.
Pepes sendiri merupakan teknik memasak tradisional Indonesia yang dikenal lebih sehat karena tidak menggunakan minyak. Proses pengukusan membuat kandungan gizi bahan tetap terjaga, sekaligus menghadirkan rasa yang lebih alami dan meresap sempurna.
Dalam resep ini, daging sapi dipadukan dengan jamur tiram sehingga menghasilkan tekstur yang menarik, yakni empuk dari daging dan sedikit kenyal dari jamur.
Berikut cara membuat pepes daging jamur tiram dengan cita rasa yang nikmat, sebagaimana dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.
Bahan Utama:
- 500 gram daging sapi bagian dalam, iris tipis
- 300 gram jamur tiram, suwir
- Daun pisang secukupnya untuk membungkus
- Daun salam secukupnya
- 2 ikat daun kemangi
- 3 sendok teh garam
- 2 sendok teh gula pasir
- 2 sendok teh ketumbar bubuk
- 1 sendok teh jinten bubuk
Bumbu Halus:
- 125 gram bawang merah
- 50 gram bawang putih
- 100 gram cabai merah besar
- 50 gram cabai keriting merah
- 25 gram cabai rawit
- 15 gram jahe
- 20 gram lengkuas
- 2 batang serai
- 15 gram kunyit
- 2 buah tomat merah
- 6 butir kemiri sangrai
Cara Membuat:
Haluskan semua bahan bumbu dengan sedikit air hingga lembut.
Tambahkan ketumbar bubuk, jinten bubuk, gula, dan garam ke dalam bumbu halus, lalu aduk rata.
Masukkan irisan daging sapi dan jamur tiram ke dalam campuran bumbu.
