Resep Sambal Teri Kemangi Pedas Gurih: Lauk Simpel, Lezat, Harum, dan Bikin Nambah Nasi

Ilustrasi sambal teri kemangi (Instagram @qiutin.kitchen)

JawaPos.com - Sambal teri kemangi menjadi salah satu menu rumahan favorit karena rasanya pedas, gurih, dan harum daun kemangi yang khas.

Perpaduan ikan teri jengki yang digoreng kering dengan sambal tomat dan cabai membuat menu ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Selain praktis dibuat, sambal teri kemangi juga bisa menjadi stok lauk sederhana yang tahan disimpan beberapa hari.

Cita rasa pedas berpadu aroma kemangi segar membuat sambal ini terasa makin nikmat dan menggugah selera.

Tekstur sambalnya dibuat agak kasar sehingga sensasi cabai dan tomatnya masih terasa saat dimakan. Tidak heran jika menu satu ini sering jadi andalan saat ingin makan sederhana tetapi tetap lezat.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut ini adalah cara membuat sambal teri kemangi yang siap jadi menu andalan keluarga.

Resep Sambal Teri Kemangi Pedas Gurih

Bahan Utama

- 100 gram ikan teri jengki

- 2 ikat daun kemangi

- 1 sdt garam

- 2 sdt gula pasir

- 2 sdt terasi udang

- 2 sdt kaldu jamur

Bahan Sambal

- 75 gram bawang merah

- 40 gram bawang putih

- 40 gram cabai rawit merah

- 25 gram cabai rawit hijau

- 30 gram cabai keriting merah

- 125 gram tomat hijau

Cara Membuat Sambal Teri Kemangi