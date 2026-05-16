Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 16 Mei 2026 | 15.40 WIB

Resep Nugget Sayur Keju: Camilan Frozen Food Sehat, Gurih, dan Lumer

Potret nugget sayur keju ayam giling yang praktis dan cocok untuk frozen food. (Sumber: instagram.com/@mamahankitchen2026)

 
JawaPos.com - Nugget selalu jadi salah satu camilan favorit karena praktis, disukai semua usia, dan bisa disimpan sebagai stok makanan di rumah. Versi dari @mamahankitchen2026 ini menghadirkan Nugget Sayur Keju yang lebih lengkap nutrisi karena tidak hanya berbahan ayam, tapi juga ditambahkan sayuran seperti wortel dan brokoli.

Kombinasi ayam giling yang lembut dengan sayuran parut membuat teksturnya lebih kaya tanpa mengurangi rasa gurih khas nugget. Ditambah keju cheddar yang meleleh saat dimakan, setiap gigitan terasa creamy, gurih, dan sedikit manis alami dari sayuran.

Menu ini cocok banget untuk bekal anak, stok lauk cepat saji, atau ide frozen food rumahan. Selain itu, proses pembuatannya juga cukup sederhana dan bisa dibuat dalam jumlah banyak sekaligus untuk disimpan di freezer.
 
Bahan-bahan
300 gram ayam giling
3 sdm tepung terigu
1,5 sdm tepung tapioka
2 butir telur
3 sdm tepung roti
1 batang wortel, diparut
Brokoli secukupnya (ambil kuntumnya, cincang halus)
100 gram keju cheddar parut
4 siung bawang putih halus
1/4 bawang bombay cincang
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Gula secukupnya
1 sdt kaldu bubuk ayam

Bahan Pelapis (Panir)
Tepung terigu
Larutan tepung (tepung + air)
Tepung roti / panir

Cara Membuat
1. Campur adonan
Masukkan ayam giling, wortel parut, brokoli cincang, bawang putih, bawang bombay, dan semua bumbu ke dalam wadah. Aduk hingga tercampur rata.
2. Tambahkan bahan pengikat
Masukkan telur, tepung terigu, tepung tapioka, dan keju cheddar. Aduk kembali hingga adonan menjadi padat dan bisa dibentuk.
3. Bentuk nugget
Tuang adonan ke dalam loyang atau cetakan, lalu kukus hingga matang. Setelah dingin, potong sesuai selera.
4. Proses pelapisan
Balurkan nugget ke tepung terigu, celupkan ke larutan tepung, lalu gulingkan ke tepung panir hingga rata.
5. Simpan atau goreng
Nugget bisa langsung digoreng hingga keemasan atau disimpan di freezer sebagai stok frozen food.

Nugget Sayur Keju ini punya rasa gurih lembut dengan tekstur juicy dari ayam dan sedikit crunchy dari sayuran. Keju cheddar di dalamnya memberikan sensasi lumer yang bikin camilan ini makin spesial.

Sebagai penutup, resep ini sangat cocok untuk kamu yang ingin menyiapkan stok makanan praktis di rumah tanpa mengorbankan rasa dan nutrisi. Sehat, enak, dan pastinya disukai seluruh anggota keluarga!

Editor: Setyo Adi Nugroho
